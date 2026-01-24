Prefeitura de Saquarema promove a soltura de Tartaruga-verde neste sábado (24) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/01/2026 14:08

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizou, neste sábado (24), às 11h30, na Praia de Itaúna, a soltura de uma Tartaruga-verde em uma importante ação educativa de conscientização ambiental.

O evento, que aconteceu na altura do Casarão, teve como objetivo sensibilizar moradores e visitantes sobre a importância da preservação dos ecossistemas costeiros e a adoção de práticas sustentáveis para a proteção dos oceanos.

A exposição

Além de acompanhar o retorno do animal ao mar, quem compareceu ao local conferiu uma exposição de peças anatômicas de animais marinhos. A atividade ofereceu uma oportunidade única para aprender mais sobre a fauna local e entender os desafios enfrentados pela vida marinha.

A espécie

A tartaruga-verde é a maior tartaruga marinha de casco duro existente. Possui o corpo achatado, coberto por uma grande carapaça que pode ter até 1,5m de comprimento, com indivíduos adultos chegando, em média, a 190kg, com o maior espécime conhecido ficando próximo de 400kg. Ela se destaca entre as tartarugas marinhas por ser herbívora, alimentando-se, principalmente, de ervas e algas e pode viver até 80 anos quando em liberdade.