Saquarema celebra tradição em nova edição do Dia do Burro na próxima quarta-feira (28)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/01/2026 14:25

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará, na quarta-feira (28), mais uma edição do Dia do Burro. O encontro está marcado para o período das 9h às 12h, no bairro Mato Grosso, em frente à Escola Municipal João Laureano.

Durante o evento, a Prefeitura oferecerá diversos serviços gratuitos, em parceria com a Universidade de Vassouras, através do curso de medicina veterinária, incluindo medicação antiparasitária, avaliação clínica, vacinação antirrábica e tosquia. Paralelamente, a Secretaria Municipal realizará o cadastro e a atualização de produtores locais, doação de mudas e chás, além do recebimento de solicitações para serviços de trator e retroescavadeira. O bem-estar do produtor rural também será prioridade, por intermédio do curso de enfermagem, que promoverá ações de saúde no local.

Combate aos maus-tratos

No contexto de Saquarema, o burro assume um significado ainda mais relevante por representar uma forma tradicional de escoamento da produção rural em áreas de difícil acesso, como a Serra do Mato Grosso e Rio Mole. Nessas localidades, produtores que cultivam principalmente bananas dependem diretamente do auxílio desses animais para levar suas mercadorias ao mercado, mantendo viva uma prática histórica da nossa região. A celebração atua também como um importante alerta para a preservação da espécie e o combate severo aos maus-tratos, reforçando a conscientização sobre o respeito devido a esses animais.

A iniciativa também busca celebrar a tradição e a resistência no interior do Brasil, ressaltando o papel fundamental do burro na cultura e no desenvolvimento rural do país. Muito além de uma simples homenagem, a data simboliza o reconhecimento de um dos animais mais inteligentes e companheiros do homem do campo que, ao longo dos séculos, foi indispensável no transporte de cargas e nas longas jornadas pelas estradas de terra que integram o território nacional.