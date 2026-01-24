Saquarema celebra tradição em nova edição do Dia do Burro na próxima quarta-feira (28)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema celebra tradição em nova edição do Dia do Burro
Evento terá diversos serviços gratuitos para os animais e os produtores rurais
Saquarema celebra tradição em nova edição do Dia do Burro
Evento terá diversos serviços gratuitos para os animais e os produtores rurais
Prefeitura de Saquarema realiza ação de soltura de Tartaruga-verde em Itaúna neste sábado
Objetivo era sensibilizar moradores e visitantes sobre a importância da preservação dos ecossistemas costeiros e a adoção de práticas sustentáveis para a proteção dos oceanos
Cláudio Castro presta solidariedade a Dr. Serginho pela morte da primeira-dama de Cabo Frio
Governador destacou a trajetória de Aline Rabelo Azevedo e reforçou a relação política construída ao longo dos anos
Ao lado do governador Cláudio Castro, Fabinho Costa reforça aposta na segurança pública
Prefeito de Iguaba Grande destacou o alcance estratégico da iniciativa estadual e lembrou que a cidade já vem se antecipando a esse movimento
Prazo para pagamento integral do IPTU com desconto de 20% termina na próxima sexta-feira em Saquarema
Além do IPTU e da Taxa de Foro, as guias do ISS e da TFAL de 2026 também estão disponíveis
Prefeitura de Saquarema abre período de renovação para o Transporte Universitário
Processo é destinado exclusivamente aos alunos veteranos que participaram regularmente do programa no segundo semestre de 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.