Rei e Rainha do Mar movimentou a Praia da Vila em Saquarema no domingo (26) - Pedro Paiva Films

Rei e Rainha do Mar movimentou a Praia da Vila em Saquarema no domingo (26)Pedro Paiva Films

Publicado 26/01/2026 15:28 | Atualizado 27/01/2026 16:02

Saquarema - Cerca de dois mil participantes participaram da primeira etapa de 2026 do Rei e Rainha do Mar na cidade de Saquarema neste domingo (25). O evento contou com parceria da Prefeitura e da OceanPact e levou um grande público às areias da Praia da Vila.

fotogaleria

Depois de uma semana chuvosa, até o sol saiu para abrilhantar ainda mais o evento. Entre os muitos participantes que agitaram as águas e areias de Saquarema, dois ganharam destaque após a vitória na prova Challenge 3k. O rei do mar foi, então, Arthur Pedrosa, de 51 anos, natural de Resende – RJ, e a rainha foi Catarina Winkler, de 32 anos, nascida em Campinas – SP.A vencedora da principal prova do RRM saiu do mar completamente satisfeita, sobretudo pelo momento em que vive. “Eu sou apaixonada tanto por Saquarema, como pelo Rei e Rainha do Mar. Nadei grávida na etapa de Copacabana, em dezembro do ano passado, e foi uma honra para mim competir no meu quinto mês de gestação. Tenho certeza de que essa prova vai ficar na minha memória para sempre”, afirmou a atleta.Catarina tem uma história de vida totalmente ligada ao evento que participa desde 2015. “Para tornar tudo isso ainda mais especial, eu conheci o meu marido em uma edição do Rei e Rainha do Mar, em Fortaleza, em 2017, fui pedida em casamento na etapa de Búzios, em 2020, e o meu marido sempre compete também. Dessa vez, ele foi vice-campeão no Challenge 3km, e ele fez todo o ritual de preparação comigo. Fizemos a prova em família e isso é algo único e especial para mim”, destacou Catarina Winkler.Animado com o que viveu neste domingo, Arthur fez questão de destacar o cuidado da organização da prova com os participantes. “A condição do mar de Saquarema, que é grande, mexido e com correnteza, exige da organização um cuidado maior e a equipe de segurança viu que era melhor mudar o percurso. Houve a mudança e a gente vem preparado para isso. Faz parte do nosso esporte”, explicou o atleta.Arthur Pedrosa ainda comentou sobre a grandeza do evento. “O Rei e Rainha do Mar faz parte da minha vida. Tem mais de 10 anos que participo e já fui tetracampeão do circuito. Esse é um circuito que reúne um número muito grande de participantes e isso ajuda a popularizar o esporte. Esses super eventos são muito importantes para isso e o Rei e Rainha cumpre essa função”, complementou o nadador.Outro participante de destaque na prova Challenge, o cantor Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, foi mais um a elogiar a organização do evento deste domingo. “Terceira prova que eu faço do Rei e Rainha. A primeira foi em Brasília, a segunda em Copacabana e agora aqui em Saquarema. Três lugares completamente diferentes. Nunca tinha nadado no lago, também foi uma experiência bacana, mas o mar daqui é mais pesado, então foi desafiador. Hoje houve uma troca de percurso e confiei no critério da organização. As pessoas que estão ali sabem exatamente o que estão fazendo e, por isso, o Rei e Rainha é uma prova tão conceituada”, comentou o cantor.Evento está confirmado por mais dois anos em SaquaremaPresente nas areias da Praia da Vila, a prefeita Lucimar Vidal, ficou satisfeita com o que viu e comemorou o fato de ter recebido a etapa do Rei e Rainha do Mar pela primeira vez. Além disso, a prefeita já anunciou que o evento passa a fazer parte do calendário do Festival de Verão da cidade."Foi um prazer para Saquarema receber a primeira prova de Rei e Rainha do Mar do ano. Primeira vez na cidade e já foi um sucesso. Isso se reflete na renovação do evento, entrando por mais dois anos no calendário oficial da cidade. A cidade está cheia e linda. Prover esporte e qualidade de vida é o nosso norte. Esse evento ajuda a projetar Saquarema como uma cidade que abraça o esporte e que recebe bem turistas do Brasil e do mundo", afirmou Lucimar Vidal, prefeita de Saquarema.Também entusiasmada com a primeira etapa de 2026, a diretora do evento, Claudia Porto, comentou sobre a receptividade do público.“Estamos muito felizes com essa etapa em Saquarema. Já declaramos que queremos entrar para o calendário do Festival de Verão, que tem tudo a ver com o nosso evento, e o sucesso desse fim de semana prova essa sintonia. Abrimos a temporada com chave de ouro”, afirmou Claudia Porto.Foram realizadas, neste domingo, entre os adultos, as provas Beach Run 2k e 4k, Open 500m, Beach Biathlon, Sprint 1k, Classic 2k, Challenge 3k, enquanto para as crianças aconteceram as provas Kids Run 50m, Kids Run 100m, Kids Run 300m e Kids Run 600m.Sobre a Effect SportA Effect Sport é a agência de marketing esportivo brasileira com o maior portfólio de clientes internacionais. Com 17 anos de história e atuação full service focada em quatro grandes áreas - live marketing, conteúdo/mídia, branding e sports business -, a empresa é referência no segmento tendo assinado inúmeros cases de sucesso. Seu slogan, “nosso esporte é surpreender”, é na verdade o compromisso que a agência assume em sempre exceder a expectativa de seus clientes e parceiros de negócio em todo e qualquer projeto.A agência foi responsável por projetos taylormade com marcas como Nike, Red Bull, Gatorade, Stanley, Miami Dolphins, Patriots, entre outras, além de parcerias com instituições como FIFA, Team USA (Comitê Olímpico dos Estados Unidos), NBA, WSL, Conmebol, Fiba e SLS. Desde 2015, a Effect Sport é a agência oficial da NFL no Brasil, e lidera o processo de expansão da franquia no país.Pioneira em criar, comercializar, comunicar e organizar eventos proprietários, a empresa é detentora das PI's do Rei e Rainha do Mar, Rainha do Mar, Meia Maratona do Cristo, Circuito Corridas Maravilhosas, Grangiro e Raia Rápida.A sustentabilidade faz parte da cultura Effect Sport. Nos orgulhamos do pioneirismo em implementar ações ESG em eventos esportivos no Brasil. Desde 2009, promovemos diversas iniciativas como: doação de 10% das receitas de bilheteria para projetos sociais, inscrições solidárias, upcycling, equidade de gênero, carbono neutro, doação de alimentos, limpeza das praias e oceanos, entre outros.