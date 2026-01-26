Saquarema realiza a tradicional Caminhada Folia de Reis neste sábado (31)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema celebra tradição cultural com a Caminhada Folia de Reis neste sábado
Evento é uma celebração dedicada a valorizar a cultura popular, a fé e as tradições que formam a identidade do nosso município
Rei e Rainha do Mar movimenta Praia da Vila em Saquarema com cerca de duas mil pessoas na disputa
Evento contou com parceria da Prefeitura e da OceanPact e levou um grande público às areias da praia
Araruama será sede do 42º Batalhão da Polícia Militar e fortalece segurança pública na Região dos Lagos
A medida integra a reestruturação administrativa e operacional da corporação, anunciada nesta segunda-feira (26) pela Secretaria Estadual de Polícia Militar
Saquarema celebra tradição em nova edição do Dia do Burro
Evento terá diversos serviços gratuitos para os animais e os produtores rurais
Prefeitura de Saquarema realiza ação de soltura de Tartaruga-verde em Itaúna neste sábado
Objetivo era sensibilizar moradores e visitantes sobre a importância da preservação dos ecossistemas costeiros e a adoção de práticas sustentáveis para a proteção dos oceanos
Cláudio Castro presta solidariedade a Dr. Serginho pela morte da primeira-dama de Cabo Frio
Governador destacou a trajetória de Aline Rabelo Azevedo e reforçou a relação política construída ao longo dos anos
