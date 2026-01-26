Saquarema realiza a tradicional Caminhada Folia de Reis neste sábado (31) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema realiza a tradicional Caminhada Folia de Reis neste sábado (31)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/01/2026 15:34

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está convidando toda a população para a Caminhada Folia de Reis. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, é uma celebração dedicada a valorizar a cultura popular, a fé e as tradições que formam a identidade do nosso município.

Marcada para o sábado (31), a caminhada promete colorir as ruas do Centro com música, simbolismo e a alegria característica dessa manifestação histórica. O percurso é uma oportunidade para moradores e visitantes vivenciarem de perto uma das expressões mais bonitas do nosso folclore.

Programação e percurso

A concentração e partida ocorrerão na Casa de Cultura Walmir Ayala (Rua Cel. Madureira, 77 – Centro), às 17h, seguindo em um cortejo festivo até a Casa da Pedra (Rua Dr. Luiz Januário, 83 – Centro), com término previsto para as 19h30.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a preservação do patrimônio cultural imaterial de Saquarema. Mais do que um evento religioso ou festivo, a Caminhada Folia de Reis é um momento de encontro comunitário e fortalecimento dos laços culturais. Preservar a Folia de Reis é manter viva a voz dos antepassados e garantir que as futuras gerações conheçam e se orgulhem da história de Saquarema.