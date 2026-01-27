Prefeitura de Saquarema forma mais 310 alunos para o mercado de trabalho - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/01/2026 16:09 | Atualizado 27/01/2026 16:10

Saquarema - O Centro de Eventos Saquarema foi palco, na segunda-feira (26), às 19h, da formatura de 310 alunos dos cursos de capacitação promovidos, em 2025, nos dois polos do Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, localizados em Bacaxá e Jaconé.