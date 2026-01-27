Prefeitura de Saquarema forma mais 310 alunos para o mercado de trabalho Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Durante o evento, foram entregues os certificados referentes à conclusão dos cursos de Instalador de Sistema Fotovoltaico, Costureiro de Produção, Auxiliar de Padaria e Confeitaria, Desenvolvedor de Aplicativos, Padeiro, Instalador de Sistema Drywall, Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica, Aplicador de Revestimento Cerâmico, Pintor de Obras, Instalador Hidráulico e Eletricista Predial.
"Investir na qualificação do nosso povo é investir no futuro de Saquarema. Esses 310 diplomas representam mais do que uma certificação técnica. Significam novas oportunidades de emprego, geração de renda e, acima de tudo, dignidade para as famílias saquaremenses. Nossa meta continua sendo ampliar essa gama de conhecimento para que o morador da nossa cidade ocupe as melhores vagas do mercado de trabalho", afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.
"Ver a concretização desse esforço é gratificante. Eu espero que esse diploma faça diferença na vida dos alunos. Tem gente que já está trabalhando no ramo e isso nos orgulha muito", destacou Daniela Borges, Diretora do Centro, reforçando que a unidade permanece de portas abertas para os ex-alunos.
Caged
Oferecidos à população saquaremense com o intuito de melhor preparar os moradores da cidade para o mercado de trabalho, essa capacitação, que é gratuita, tem influenciado positivamente no preenchimento de vagas de emprego oferecidas na cidade. O fato pode ser constatado no Painel de Informações do Novo Caged, no qual as admissões superam em mais de 30% os desligamentos ocorridos em 2025, com o estoque – número total e absoluto de vínculos empregatícios com carteira assinada (CLT) ativos – chegando a 16.278 pessoas.
Somente neste primeiro mês de 2026, a Prefeitura de Saquarema já lançou três novos cursos de capacitação gratuitos, cujo objetivo é promover o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município.
