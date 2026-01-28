Saquarema promove ações no combate à hanseníase - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/01/2026 17:09

Saquarema - O cuidado com a saúde em Saquarema ganhou um reforço fundamental nesta terça-feira (27). Em uma manhã dedicada à conscientização, a Prefeitura promoveu um evento para marcar as ações do Janeiro Roxo, mês de combate à hanseníase. Muito além de uma data no calendário, a iniciativa serviu para apresentar à população o robusto programa municipal.

Com uma equipe multidisciplinar formada por 20 profissionais – entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais –, o Programa Municipal de Tuberculose, Hanseníase, Esporotricose e Leishmaniose (THEL) oferece um suporte completo que vai do diagnóstico ao acolhimento familiar. O objetivo central, alinhado às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), é garantir que a detecção precoce impeça o avanço da doença para estados graves, caminhando firmemente para a sua erradicação.

O lema que guia o projeto é claro: acolhimento, consulta, tratamento e cura. Durante o encontro, que reuniu mais de 100 pessoas entre agentes de saúde, sociedade civil e autoridades, a Subsecretária Municipal de Saúde, Ana Paula Duarte, reforçou a importância da sensibilidade no atendimento: “Nosso compromisso é com a prevenção e o diagnóstico rápido. Quando tratamos com profissionalismo e carinho logo nos primeiros sinais, interrompemos a transmissão e garantimos a plena recuperação do cidadão”, destacou a Subsecretária.

Transmissão e tratamento

A hanseníase é transmitida de pessoa para pessoa através de gotículas de saliva ou secreções nasais (fala, tosse, espirro), exigindo contato próximo e prolongado com pacientes não tratados. A pessoa deve ficar atenta a manchas esbranquiçadas ou avermelhadas que apresentam perda de sensibilidade ao calor ou ao toque, além de caroços ou formigamentos. O diagnóstico é clínico e o tratamento, feito via oral (PQT), é totalmente gratuito e eficaz, permitindo que o paciente leve uma vida normal. No entanto, o município faz um alerta: embora o tratamento médico seja essencial, derrubar o preconceito é fundamental para que ninguém tenha medo de buscar ajuda e ser curado.

Para garantir que esse suporte chegue a todos, a Prefeitura centraliza o atendimento especializado no bairro Verde Vale. Localizado na Rua Waldir Macedo da Silva, 180, casa 1 (próximo à Cidade da Saúde), o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, oferecendo consultas, exames e medicamentos gratuitos não apenas para hanseníase, mas também para tuberculose, hepatites e ISTs. O fluxo de cuidado é integrado: enquanto as Unidades Básicas de Saúde – UBS) realizam os encaminhamentos iniciais, as equipes do SAE também atuam em domicílio junto à Estratégia de Saúde da Família (ESF), assegurando que o tratamento seja acessível e contínuo.

O sucesso desse trabalho em Saquarema é fruto de uma cooperação técnica sólida. O evento contou com a participação de representantes do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, da Fiocruz e de cidades vizinhas, reafirmando que a troca de experiências é o que fortalece o SUS. “Ninguém faz nada sozinho; essa integração regional garante que o fluxo de atendimento seja cada vez mais ágil e eficiente para o saquaremense”, finalizou Ana Paula Duarte.