Prefeitura apresenta o Calendário Oficial de Eventos para 2026 da cidade de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura apresenta o Calendário Oficial de Eventos para 2026 da cidade de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/01/2026 18:28

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, apresentou o Calendário Oficial de Eventos para 2026. O documento é uma ferramenta estratégica que beneficia o planejamento de moradores, turistas e profissionais do setor turístico e hoteleiro, além de contribuir para a organização de ações e investimentos na cidade ao longo do ano.



Com o objetivo de valorizar o potencial turístico e esportivo de Saquarema, o calendário foi elaborado para distribuir eventos culturais e esportivos de grande porte, mensalmente. A iniciativa visa estimular a geração de emprego e renda durante todo o ano, especialmente fora da alta temporada, garantindo que a economia local permaneça aquecida para além dos meses de verão.



Cultura e esporte



Entre os destaques da programação cultural de 2026 estão eventos tradicionais e aguardados, como o Festival de Verão, o Arraiá da Vila, o Saquarema Country Fest e o Saquá Moto Rock. A gastronomia e a literatura também ganham espaço com o festival “O Gosto de Agosto”, as edições do Saquarema Beer Fest, a FLIS (Festa Literária Internacional de Saquarema) e as celebrações religiosas da Festa da Padroeira e do Saquarema Gospel, culminando com o brilho do Natal de Luz, em dezembro.



No segmento esportivo, a cidade consolida seu título de capital dos esportes com competições de renome internacional. O Mundial de Surf (WSL) retorna às ondas da Praia de Itaúna, enquanto o Aloha Spirit promove o maior festival de esportes aquáticos na lagoa. O vôlei de praia ganha protagonismo com etapas do Circuito Brasileiro e do Mundial de Vôlei de Praia, somando-se ainda ao Campeonato de Jiu-Jitsu e à Tríplice Coroa, que atraem atletas de elite e turistas de diversas partes do mundo.



De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, o calendário foi planejado para atender de forma eficiente às demandas do setor turístico e hoteleiro. Além disso, a programação organizada é essencial para profissionalizar o trade turístico e consolidar Saquarema como um dos principais destinos do Brasil no cenário nacional e internacional. A Secretaria ressalta que a programação poderá sofrer alterações ao longo do ano, conforme as demandas apresentadas.



A seguir, o calendário completo de eventos para 2026 da cidade de Saquarema.