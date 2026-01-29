Prefeitura promove mutirão de saúde ocular neste domingo (1º) em Bacaxá - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/01/2026 18:32

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que neste domingo (1º), a Clínica de Olhos Dr. Seródio realizará um mutirão especial de atendimentos, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde ocular.

A unidade funcionará, excepcionalmente, das 7h às 11h30, atendendo pacientes previamente agendados e, também, aqueles em fila de espera, conforme organização da clínica. As pessoas com consulta marcada receberão a confirmação por mensagem via WhatsApp, garantindo mais agilidade e organização no atendimento.

O mutirão contemplará consultas oftalmológicas e outros procedimentos, reforçando o cuidado com a saúde visual da população.

A Clínica de Olhos Dr. Seródio está localizada na Rua José Souza, em Bacaxá. Para marcações de consultas oftalmológicas, os pacientes que não forem atendidos pela atenção básica devem agendar na Central do Cidadão. Já os cidadãos que possuem um posto de saúde próximo de sua residência, devem procurar diretamente essa unidade para avaliação e agendamento.