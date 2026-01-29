Prefeitura de Saquarema e Corpo de Bombeiros buscam parceria para ampliação dos serviços da corporação no município - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/01/2026 18:40

Saquarema - Uma importante reunião aconteceu, nesta quarta-feira (28), entre a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, o Cel. BM Rodrigo Bastos, Comandante do CBA-V (Comando de Bombeiros de Área – Baixada Litorânea), e o Ten.Cel. BM Moreira Júnior, Comandante do 27º GBM Araruama, com o objetivo de buscar parcerias para a implantação de novas unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro na cidade de Saquarema, além do início do PROEIS-BM.