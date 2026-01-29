Prefeitura de Saquarema e Corpo de Bombeiros buscam parceria para ampliação dos serviços da corporação no municípioDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Na reunião, realizada na sede da Prefeitura, foi discutida, ainda, a criação de uma nova base náutica, com o objetivo de reduzir o tempo de socorro nos salvamentos marítimos, ao facilitar o acesso pelas equipes operacionais, o que resultará em mais segurança para os frequentadores das praias de Saquarema. Concebida como uma estrutura estratégica de apoio ao serviço de guarda-vidas, a instalação ampliará a capacidade operacional da corporação, proporcionando melhores condições para o emprego de embarcações, maior agilidade na resposta às ocorrências marítimas e mais eficiência no monitoramento das áreas costeiras.
Antiga reivindicação da população
“A ampliação da atuação do Corpo de Bombeiros em nossa cidade é uma demanda antiga. A cidade cresceu e o Destacamento Militar de Bacaxá precisa ser reforçado para atender à atual estrutura da nossa cidade. O comando do Corpo de Bombeiros nos procurou e, a partir das primeiras conversas, nossas equipes vão iniciar os procedimentos para apresentar as áreas onde a corporação poderá implantar as novas bases operacionais. Assim, nossa população poderá ter um prazo menor na resposta às ocorrências e emergências”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.
A proposta faz parte do Projeto Bombeiros 100%, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja meta é a implantação de uma nova unidade da corporação em cada município do Estado que ainda não conte com esse fundamental serviço. Dotar Saquarema de outra unidade do CBMERJ é, também, uma antiga reivindicação da população do município que, a partir da concretização da iniciativa, poderá contar com respostas mais rápidas em situações de emergência.
O PROEIS-BM (Programa Estadual de Implantação de Serviços de Bombeiro Militar) é uma iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro que permite a atuação voluntária de bombeiros militares em seus dias de folga. O programa tem o objetivo de reforçar o efetivo do Corpo de Bombeiros em atividades extras, como segurança em eventos, áreas de risco, prevenção a incêndios e apoio em praias/piscinas, remuneradas por convênios. Diferente do PROEIS da Polícia Militar (focado em segurança pública com PMs), o PROEIS-BM é gerido pelo CBMERJ e voltado especificamente para as atividades de bombeiro.
