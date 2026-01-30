Prefeitura de Saquarema promove curso de boas práticas na fabricação de produtos da mandiocaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Com carga horária total de 24 horas, o curso foi encerrado nesta quinta-feira (29), e teve como principal objetivo capacitar agricultores familiares para agregar valor à produção agrícola, ampliando as oportunidades de geração de renda no campo. A iniciativa busca estimular a transformação da mandioca in natura em produtos processados, que apresentam maior valor comercial, melhor aproveitamento da matéria-prima e maior margem de lucro para os produtores.
O curso e a agroindustrialização
Durante as aulas, os participantes aprenderam técnicas adequadas de processamento da mandioca para a fabricação de diversos produtos, como farinha, polvilho doce, tapioca, massa para salgados, nhoque, aipim palito, chips e palha, sempre com foco em boas práticas de higiene, qualidade e segurança alimentar. Ao final da capacitação, todos os alunos receberam certificado de conclusão emitido pelo SENAR.
A transformação da mandioca em produtos derivados permite que o agricultor diversifique a produção, aumente a vida útil dos alimentos e alcance novos mercados, como feiras, comércios locais e programas institucionais de compra. Além disso, os produtos processados possuem preço de venda superior ao da mandioca in natura, o que contribui diretamente para o aumento da rentabilidade e da sustentabilidade econômica da agricultura familiar.
Segundo Wellington Magalhães de Matos, Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, a capacitação técnica é fundamental para fortalecer o setor rural: “Quando o produtor aprende a processar a mandioca, ele deixa de vender apenas a raiz e passa a comercializar produtos com maior valor agregado. Isso significa mais rentabilidade, melhor aproveitamento da produção e mais autonomia econômica para as famílias do campo”, destacou.
A Prefeita Lucimar Vidal também ressaltou a importância do investimento em qualificação e inovação no meio rural: “Nosso compromisso é apoiar o agricultor familiar em todas as etapas da produção. Ao incentivar a agroindustrialização, geramos emprego, renda e fortalecemos a economia local, garantindo desenvolvimento sustentável para o município”, afirmou.
A agricultura familiar, com apoio institucional e capacitação técnica viabilizados pela Prefeitura de Saquarema, tem papel fundamental no desenvolvimento rural, na geração de renda local e na segurança alimentar. Os produtos mais cultivados na cidade são mandioca (aipim), banana, quiabo, cebolinha, abóbora, milho, alface, couve, mamão, limão, entre outras frutas, legumes e verduras, especialmente quando se fala em produção orgânica e ações da Prefeitura destinadas à agricultura familiar.
A Secretaria Municipal de Agricultura informa, ainda, que diversos cursos voltados ao segmento agropecuário estão previstos para este ano. Os interessados devem procurar a Secretaria de Agricultura, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa, para obter mais informações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.