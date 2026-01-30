Prefeitura de Saquarema promove curso de boas práticas na fabricação de produtos da mandioca - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Sindicato Rural de Araruama, realizou o Curso de Boas Práticas na Fabricação de Produtos da Mandioca, voltado aos produtores da agricultura familiar do município.