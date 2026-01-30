Prefeitura de Saquarema promove curso de boas práticas na fabricação de produtos da mandiocaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Mais artigos de O Dia
O Dia
Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Sindicato Rural de Araruama, realizou o Curso de Boas Práticas na Fabricação de Produtos da Mandioca, voltado aos produtores da agricultura familiar do município.
fotogaleria
Prefeitura de Saquarema promove curso de boas práticas na fabricação de produtos da mandioca - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema promove curso de boas práticas na fabricação de produtos da mandioca - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema promove curso de boas práticas na fabricação de produtos da mandioca - Divulgação/Prefeitura de Saquarema


Com carga horária total de 24 horas, o curso foi encerrado nesta quinta-feira (29), e teve como principal objetivo capacitar agricultores familiares para agregar valor à produção agrícola, ampliando as oportunidades de geração de renda no campo. A iniciativa busca estimular a transformação da mandioca in natura em produtos processados, que apresentam maior valor comercial, melhor aproveitamento da matéria-prima e maior margem de lucro para os produtores.

O curso e a agroindustrialização

Durante as aulas, os participantes aprenderam técnicas adequadas de processamento da mandioca para a fabricação de diversos produtos, como farinha, polvilho doce, tapioca, massa para salgados, nhoque, aipim palito, chips e palha, sempre com foco em boas práticas de higiene, qualidade e segurança alimentar. Ao final da capacitação, todos os alunos receberam certificado de conclusão emitido pelo SENAR.

A transformação da mandioca em produtos derivados permite que o agricultor diversifique a produção, aumente a vida útil dos alimentos e alcance novos mercados, como feiras, comércios locais e programas institucionais de compra. Além disso, os produtos processados possuem preço de venda superior ao da mandioca in natura, o que contribui diretamente para o aumento da rentabilidade e da sustentabilidade econômica da agricultura familiar.

Segundo Wellington Magalhães de Matos, Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, a capacitação técnica é fundamental para fortalecer o setor rural: “Quando o produtor aprende a processar a mandioca, ele deixa de vender apenas a raiz e passa a comercializar produtos com maior valor agregado. Isso significa mais rentabilidade, melhor aproveitamento da produção e mais autonomia econômica para as famílias do campo”, destacou.

A Prefeita Lucimar Vidal também ressaltou a importância do investimento em qualificação e inovação no meio rural: “Nosso compromisso é apoiar o agricultor familiar em todas as etapas da produção. Ao incentivar a agroindustrialização, geramos emprego, renda e fortalecemos a economia local, garantindo desenvolvimento sustentável para o município”, afirmou.

A agricultura familiar, com apoio institucional e capacitação técnica viabilizados pela Prefeitura de Saquarema, tem papel fundamental no desenvolvimento rural, na geração de renda local e na segurança alimentar. Os produtos mais cultivados na cidade são mandioca (aipim), banana, quiabo, cebolinha, abóbora, milho, alface, couve, mamão, limão, entre outras frutas, legumes e verduras, especialmente quando se fala em produção orgânica e ações da Prefeitura destinadas à agricultura familiar.

A Secretaria Municipal de Agricultura informa, ainda, que diversos cursos voltados ao segmento agropecuário estão previstos para este ano. Os interessados devem procurar a Secretaria de Agricultura, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa, para obter mais informações.