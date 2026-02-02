Prefeitura de Saquarema disponibiliza Curso Preparatório para o ENCCEJA 2026 para os moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema disponibiliza Curso Preparatório para o ENCCEJA 2026 para os moradoresDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/02/2026 11:18

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, abrirá inscrições para o Curso Preparatório para o ENCCEJA 2026, iniciativa que tem como objetivo ampliar o acesso à educação e oferecer novas oportunidades para jovens e adultos que desejam concluir o ensino básico, por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, residir em Saquarema e apresentar, na confirmação da matrícula, cópias do RG, CPF e do comprovante de residência.

Inscrições e aulas

As inscrições serão realizadas de forma online, pelo aplicativo Colab , na terça (3) e quarta-feira (4). Após essa etapa, os candidatos deverão comparecer para a confirmação presencial da matrícula, na quinta (5) e sexta-feira (6), no Centro de Capacitação Vinicius Vidal França, situado na Rua Tia Mello, nº 25, bairro São Geraldo, em Bacaxá, onde também serão realizadas as aulas.

O início do curso está previsto para o dia 23 de fevereiro e as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, com turmas nos turnos da tarde, das 13h às 17h, e da noite, das 18h às 22h. Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas por turno. Mais informações podem ser obtidas pelo número (22) 93300-5250.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a promoção da inclusão social, o fortalecimento da educação e a criação de caminhos para o desenvolvimento pessoal e profissional da população do município. Este é o 4º curso, entre preparatórios e profissionalizantes, oferecido gratuitamente à população saquaremense neste início de 2026.