Prefeitura de Saquarema disponibiliza Curso Preparatório para o ENCCEJA 2026 para os moradoresDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema disponibiliza curso preparatório para o ENCCEJA 2026
Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na terça (3) e quarta-feira (4)
Prefeitura de Saquarema disponibiliza curso preparatório para o ENCCEJA 2026
Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na terça (3) e quarta-feira (4)
Prefeitura de Saquarema promove curso de boas práticas na fabricação de produtos da mandioca
Objetivo era capacitar agricultores familiares para agregar valor à produção agrícola, ampliando as oportunidades de geração de renda no campo
Araruama aposta em integração, tecnologia e parceria com o Estado para garantir festa recorde
Cidade entra no clima do aniversário de 167 anos com operação de segurança de grande porte para o evento Record Sunset Rio, entre os dias 5 e 8 de fevereiro
De olho em 2026, encontro reúne Paes, Vantoil Martins e lideranças regionais
Reunião teve como eixo central o fortalecimento do diálogo entre a capital e cidades do interior, principalmente as da Região dos Lagos
Prefeitura e Corpo de Bombeiros avançam em parceria para reforçar serviços em Saquarema
Na reunião, foi discutida a criação de uma nova base náutica, com o objetivo de reduzir o tempo de socorro nos salvamentos marítimos
Prefeitura de Saquarema promove mutirão de saúde ocular neste domingo em Bacaxá
Clínica de Olhos Dr. Seródio funcionará, excepcionalmente, das 7h às 11h30, atendendo pacientes previamente agendados e, também, aqueles em fila de espera
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.