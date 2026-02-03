Prefeitura de Saquarema celebra a tradicional Festa de Iemanjá neste domingo (8) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 03/02/2026 10:55

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, promove, no domingo (8), a tradicional Festa de Iemanjá. O evento oferece uma programação especial que une fé, cultura e respeito religioso, celebrando a ancestralidade e valorizando as religiões de matriz africana no município.

O evento

As atividades terão início às 9h, com a concentração para a carreata no Posto Ipiranga, em Bacaxá, que seguirá, às 10h, com destino à Praça do Bem Estar. A partir das 11h, terá início a procissão da praça até o Quiosque 4, na Vila, onde ocorrerão saudações e manifestações de respeito ao Orixá mensageiro Bàrá, Princípio de Movimento e Interligação, além de uma homenagem ao Candomblé. Durante a tarde, o público poderá conferir a apresentação do grupo Cigano e participar da entrega de brindes, sorteios e certificados às lideranças religiosas.

A celebração continua com a homenagem à Umbanda, conduzida pelo cantor Victor Nagô, e o momento mais esperado do dia: a entrega do presente à Iemanjá no mar, prevista para às 15h30. O encerramento das festividades religiosas será marcado pela saudação a Oxalá, às 16h. Para fechar o evento com muita alegria e integração, a programação musical contará com os grupos de pagode Só Pra Batuka, às 16h30, e SambaChik, às 19h30.

