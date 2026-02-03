Prefeitura de Saquarema oferece mais dois cursos de capacitação profissional gratuitos aos moradoresDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura oferece mais dois cursos de capacitação profissional gratuitos aos saquaremenses
Inscrições para os cursos de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos e Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica começam nesta quinta-feira (5)
Prefeito testa IA e promete agilizar reclamações da população em Cabo Frio
Durante corrida matinal, Dr. Serginho usou óculos com inteligência artificial para apontar problemas urbanos; em poucas horas, demandas já haviam sido atendidas
Prefeitos da Região dos Lagos articulam desvinculação dos royalties no TCE-RJ
Membros do Conderlagos se reuniram nesta segunda-feira (2) para defender a flexibilização parcial dos royalties do petróleo, hoje vinculados por lei e com aplicação obrigatória em áreas específicas
Prefeitura de Saquarema celebra a tradicional Festa de Iemanjá com programação cultural e religiosa
Evento acontece no domingo (8), com início das atividades às 9h, em Bacaxá. Festa celebra a ancestralidade e valoriza as religiões de matriz africana no município
Manobra garante reeleição de Magno Dheco na Câmara de Araruama
Antecipação da eleição levanta questionamentos jurídicos e políticos
Prefeitura de Saquarema disponibiliza curso preparatório para o ENCCEJA 2026
Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na terça (3) e quarta-feira (4)
