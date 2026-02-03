Prefeitura de Saquarema oferece mais dois cursos de capacitação profissional gratuitos aos moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 03/02/2026 16:36

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), está disponibilizando aos saquaremenses mais dois cursos de capacitação: Instalador de Sistemas Fotovoltaicos e Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica. Cada um dos cursos terá 20 vagas por turma, o primeiro com aulas nos turnos da manhã, tarde e noite e carga horária de 224h (56 dias úteis), e o segundo com aulas à tarde e à noite e carga horária de 324h (81 dias úteis).

Ambos os cursos são destinados a moradores do município, com idade mínima de 18 anos ou mais e detentores de escolaridade mínima até o 9º ano do Ensino Fundamental completo para Instalador de Sistemas Voltaicos, e até o 7º ano do Ensino Fundamental completo para Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica.

As inscrições

As inscrições serão realizadas de quinta-feira (5) a segunda-feira (9), pelo aplicativo Colab , para Instalador de Sistemas Fotovoltaicos e para Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica. A confirmação de inscrição, para os dois cursos, está agendada para os dias 11 e 12 de fevereiro, das 08h às 20h, respectivamente, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, unidade Bacaxá, localizada na Rua Tiá Mello, 25, em São Geraldo – Tel.: (22) 93300-5250; e na unidade Jaconé, situada na Rua 97 com 13, em frente à Praça Guilherme Menezes Rangel, em Jaconé – Tel.: (22) 99213-9641, locais onde também serão ministradas as aulas, de segunda a sexta-feira, com início em 23 de fevereiro. A documentação a ser apresentada, por ocasião da confirmação, é a seguinte para os dois cursos: cópias do RG e do CPF, comprovantes de escolaridade e residência e 2 fotos 3x4.

Com esses dois novos cursos de capacitação, a Prefeitura de Saquarema totaliza, somente em 2025, 6 cursos gratuitos destinados ao aprimoramento profissional e à possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município.