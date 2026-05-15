Inscrições para confecção dos tradicionais tapetes de sal estão abertas em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Inscrições para confecção dos tradicionais tapetes de sal estão abertas em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/05/2026 12:25

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, em parceria com a Paróquia Nossa Senhora de Nazareth, já está com as inscrições abertas para a confecção dos tradicionais tapetes de sal do Corpus Christi 2026, uma das celebrações religiosas e culturais mais importantes do município.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 02 de junho, diretamente na secretaria paroquial, nas comunidades religiosas ou de forma online

A programação

A programação terá início com o Tríduo na Capela de São João, nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho, sempre às 18h. Já no dia 04 de junho, data da celebração de Corpus Christi, a confecção dos tapetes começará a partir das 6h30, reunindo fiéis e voluntários em um grande momento de fé, arte e tradição.

No mesmo dia, será realizada uma Missa Campal, às 16h, na Praça do Coração (abaixo da Igreja Matriz). Após a celebração, acontecerá a tradicional procissão até a Capela de São João, encerrando o momento com a bênção do Santíssimo.

Além da programação religiosa, os organizadores convidam os participantes a contribuírem com a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados à partilha do pão com famílias em situação de vulnerabilidade. Os pontos de arrecadação estarão disponíveis no local da confecção dos tapetes e durante a Missa Campal das 16h.

Mais do que uma tradição religiosa, o Corpus Christi em Saquarema representa um momento de união, devoção e solidariedade, reunindo a comunidade em uma celebração marcada pela fé e pelo trabalho coletivo.