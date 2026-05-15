Conferência municipal em Saquarema traça caminhos rumo ao desenvolvimento sustentável - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Conferência municipal em Saquarema traça caminhos rumo ao desenvolvimento sustentávelDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/05/2026 12:32

Saquarema - Em comemoração ao mês de aniversário da cidade, a Prefeitura de Saquarema realizou, no dia 13 de maio, a quarta edição do Seminário Saquarema 2030. Este ano, o evento assumiu um papel ainda mais estratégico ao consolidar-se como a Conferência Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), servindo de etapa preparatória para a Conferência Nacional organizada pelo Governo Federal.

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Realizado na Casa do Educador, o IV Saquarema 2030 teve como foco a inclusão dos mais vulneráveis e a participação ativa da sociedade civil. O objetivo foi fortalecer a representatividade de nossa população, permitindo que todos colaborem diretamente na formulação de políticas públicas alinhadas à Agenda 2030 da ONU.A programação contou com seis eixos temáticos que abordaram desde a sustentabilidade ambiental e inovação tecnológica até o combate às desigualdades e governança participativa. No primeiro dia, o evento foi aberto ao público, que pode redigir propostas e votar em prioridades para o município. Também aconteceu uma votação única para a escolha de 1 delegado e 3 suplentes. Já o segundo teve como foco o corpo técnico da Prefeitura, reunindo secretários e servidores para discutir colaboração multissetorial e financiamento da Agenda 2030.A Prefeita Lucimar Vidal destacou o amadurecimento do programa, que nasceu em 2023 para letrar os servidores e hoje chega à participação popular direta: “O Saquarema 2030 é o coração do nosso planejamento estratégico. Chegamos à quarta edição com um nível de maturidade que nos permite ouvir o cidadão e transformar suas necessidades em propostas concretas que levaremos às etapas estadual e nacional. Queremos que cada morador se sinta parte da construção de uma Saquarema mais justa, tecnológica e sustentável para as próximas gerações, afirmou”.Além da priorização de projetos locais, o evento elegeu delegados que representarão Saquarema na Conferência Estadual dos ODS. No total, foram eleitos – 1 delegado e 3 suplentes – com a missão de levar as demandas e avanços de Saquarema para o debate em nível estadual.Um dos maiores marcos da trajetória do programa ocorreu em novembro de 2024, quando Saquarema foi destaque no cenário global durante o G20 Social, no Rio de Janeiro. O município venceu o prêmio “Desafio Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, promovido pela ONU, superando diversas iniciativas de relevância internacional.A premiação reconheceu a eficácia do Saquarema 2030 em traduzir metas globais da Organização das Nações Unidas em melhorias práticas para a vida da população local. Além desse reconhecimento, o programa já havia conquistado a XII edição do Prêmio SEBRAE de Prefeitura Empreendedora, na categoria de Governança Territorial, consolidando a cidade como uma referência em gestão eficiente e sustentável.