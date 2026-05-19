Prefeitura de Saquarema disponibiliza mais dois cursos de capacitação gratuitos para os moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema disponibiliza mais dois cursos de capacitação gratuitos para os moradoresDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/05/2026 21:13

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a Firjan SENAI (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro/Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), abrirá inscrições para novos cursos profissionalizantes gratuitos no polo de Jaconé do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França (CECAPS Jaconé). A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Estão disponíveis vagas para dois cursos: Instalador Hidráulico Predial e Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração. Ambos são voltados para moradores de Saquarema que desejam se capacitar em áreas com grande demanda profissional.

O curso contará com 22 vagas por turno, nos períodos da tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h), para candidatos com idade mínima de 18 anos e 5º ano do Ensino Fundamental completo. A carga horária é de 376 horas.

Serão oferecidas 20 vagas por turno, também nos períodos da tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h), destinadas a candidatos com 18 anos ou mais e 7º ano do Ensino Fundamental completo. A carga horária é de 224 horas.

As inscrições para os dois cursos serão realizadas nos dias 25 (a partir das 10h) e 26 de maio (até às 16h), exclusivamente pelo aplicativo Colab.

Após a inscrição online, os candidatos que receberem o e-mail de confirmação com as orientações necessárias para efetivação da matrícula deverão realizar a inscrição presencial, nos dias 01 e 02 de junho, das 08h às 16h, no CECAPS Jaconé, localizado na Rua 97 com 13, em frente à Praça Guilherme Menezes Rangel, onde também serão realizadas as aulas.

Para a inscrição presencial, os candidatos deverão estar portando os seguintes documentos: 2 fotos 3×4, xerox do RG e CPF, xerox do comprovante de residência atualizado e xerox do comprovante de escolaridade. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira e o início dos cursos está previsto para o dia 08 de junho. Mais informações podem ser obtidas pelo número (22) 99213-9641.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a capacitação profissional e a geração de novas oportunidades para a população. Com estes, já são 23 os cursos de capacitação ou preparatórios disponibilizados, gratuitamente, aos moradores no ano de 2026.