Prefeitura de Saquarema disponibiliza mais dois cursos de capacitação gratuitos para os moradoresDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura disponibiliza dois cursos de capacitação gratuitos para os saquaremenses
Estão disponíveis vagas para cursos de Instalador Hidráulico Predial e Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração
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Interessados poderão se inscrever até o dia 02 de junho, diretamente na secretaria paroquial, nas comunidades religiosas ou de forma online
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