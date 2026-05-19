Teatro Mário Lago terá espetáculo de ballet e peça espírita no final de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago terá espetáculo de ballet e peça espírita no final de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/05/2026 21:20

Saquarema - O Teatro Mário Lago, em Saquarema, receberá a apresentação, no sábado (23), às 19 horas, o Espetáculo de Ballet da Daumas Academia. Já no domingo (24), às 18h30, será a vez da peça "Fora da Caridade não há Salvação".



Espetáculo de Ballet da Daumas Academia



Apresentação das atividades artísticas e culturais da Daumas Academia Escola de Dança (DAED) realizadas durante 22 anos, contribuindo para o desenvolvimento cultural do município. O espetáculo abordará os anos ininterruptos de atividade, com dança em todas as modalidades artísticas. Haverá a participação de alunos bailarinos formados na DAED, convidados especiais e com os profissionais.

O espetáculo, que conta com a participação de 80 artistas, tem 2h de duração e classificação indicativa livre. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 20,00, diretamente com a Daumas Academia, que fica localizada na Avenida Vila Mar, 276 – Itaúna. Mais informações podem ser obtidas pelo número (22) 99855-3654.



Fora da Caridade não há Salvação



Um quarto de hospital não é exatamente o lugar ideal para um renascimento espiritual, mas foi para o Sr. José. Internado devido a um câncer terminal, ateu convicto, tudo para ele era poder usar o que tinha, como dinheiro, influência e autoridade, inclusive para sua cura. Mas ele não contava com a presença constante de uma enfermeira muito especial. Assim, as conversas diárias começam a versar não somente sobre sua doença, senão sobre amor, afetos e principalmente sobre a existência da espiritualidade. Nem ele nem ela têm pudores de falar sobre suas vidas pessoais e trajetórias. Por ser ela extremamente espiritualizada, os embates se sucedem, diariamente, ora cômicos, ora trágicos. Mas, sem perceber, a índole materialista do Sr. José vai se transformando. As questões levantadas pela enigmática enfermeira, invariavelmente, fazem sentido e assim, de assunto em assunto, vai se desenrolando nele uma mudança interior. O autor nos mostra, magistralmente, a evolução espiritual do paciente, convencendo o público que uma mudança pessoal melhora a nossa saúde e como desta forma podemos ajudar aos outros e a nós mesmos. Então, ela atinge seu objetivo e ele se cura.