Saquarema ultrapassa marca de 3 mil exames de ressonância magnética realizados pelo SUSDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema ultrapassa marca de 3 mil exames de ressonância magnética realizados pelo SUS
Serviço tornou a cidade a primeira da Baixada Litorânea a oferecer o procedimento de alta complexidade com gestão municipal
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Teatro Municipal de Saquarema recebe espetáculo de ballet e peça espírita neste final de semana
Espetáculo de Ballet da Daumas Academia será apresentado no sábado (24), às 19h. Já no domingo (24), às 18h30, será a peça "Fora da Caridade não há Salvação"
Prefeitura disponibiliza dois cursos de capacitação gratuitos para os saquaremenses
Estão disponíveis vagas para cursos de Instalador Hidráulico Predial e Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração
Douglas Ruas critica travamento de recursos durante solenidade em São Pedro
Presidente da Alerj participou da sessão dos 409 anos da cidade ao lado do prefeito Fábio do Pastel e outras autoridades regionais
Fábio do Pastel recebe Felipe Pampolha para encontro político em São Pedro
Reunião reuniu lideranças, apoiadores e autoridades para discutir projetos e alianças para a Região dos Lagos
Dia histórico: gigantes chegam a Iguaba para futura Ilha dos Dinossauros
Fabinho Costa acompanhou chegada das estruturas ao lado do ex-prefeito Vantoil Martins. Projeto é tratado pela gestão municipal como uma "virada de chave" para a economia e o turismo locais
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