Saquarema ultrapassa marca de 3 mil exames de ressonância magnética realizados pelo SUS - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema ultrapassa marca de 3 mil exames de ressonância magnética realizados pelo SUSDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/05/2026 21:26

Saquarema - O município de Saquarema ultrapassou a marca de 3 mil exames de ressonância magnética realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço, disponibilizado desde outubro de 2024 na Cidade da Saúde, representou um avanço inédito na região, tornando a cidade a primeira da Baixada Litorânea a oferecer o procedimento de alta complexidade com gestão municipal.

Antes da implantação do equipamento, moradores dependiam de encaminhamentos para unidades estaduais ou federais, muitas vezes fora do município, o que ampliava o tempo de espera e dificultava a investigação clínica.

Para a Prefeita Lucimar Vidal, o número alcançado reforça os resultados do investimento em infraestrutura e modernização da rede de saúde: “Oferecer ressonância magnética pelo SUS dentro da nossa cidade é um compromisso com a vida e com a agilidade que cada paciente merece. Hoje, ver que mais de 3 mil pessoas puderam se cuidar aqui mesmo, com tecnologia de ponta e perto de casa, é a maior prova de que estamos no caminho certo para uma saúde mais humana e eficiente”, destacou.

A Ressonância Magnética é considerada um exame de suma importância para a investigação e detecção precoce de doenças neurológicas, lesões musculoesqueléticas, problemas cardíacos e vasculares, tumores e enfermidades abdominais, entre outras condições clínicas. O procedimento é realizado mediante encaminhamento de um médico da rede municipal, em guia de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC), encaminhamento este que está disponível em todos os locais de atendimento dos munícipes de Saquarema.

A estudante de pedagogia Elaine Chaves, de 41 anos, esteve entre as primeiras pacientes atendidas pelo serviço. Ela realizou o exame após sofrer uma torção no pé e elogiou o fato de ter acesso ao exame perto de casa: “Antes as pessoas precisavam sair de Saquarema para fazer esse exame em outra cidade. Esse aparelho melhorou o atendimento. Agora, quem precisa consegue fazer aqui mesmo, sem a necessidade de se deslocar”, afirmou.

Sobre o exame

A Ressonância Magnética é um procedimento não invasivo que utiliza campos magnéticos e ondas de rádio para gerar imagens detalhadas do corpo humano, sem emissão de radiação. Seguro para diferentes faixas etárias, o exame é uma ferramenta estratégica para diagnósticos mais precisos e ágeis, contribuindo para o melhor e mais seguro acompanhamento clínico.