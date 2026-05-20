Reparo na rede de iluminação pública de Saquarema poderá ser solicitado por QR Code existente nos postesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

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Saquarema - A população de Saquarema poderá contar, já nos próximos dias, com um sistema que permitirá acionar a empresa responsável pela iluminação pública na cidade, sempre que houver um ponto de luz inoperante.
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Reparo na rede de iluminação pública de Saquarema poderá ser solicitado por QR Code existente nos postes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Reparo na rede de iluminação pública de Saquarema poderá ser solicitado por QR Code existente nos postes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
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Reparo na rede de iluminação pública de Saquarema poderá ser solicitado por QR Code existente nos postes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Reparo na rede de iluminação pública de Saquarema poderá ser solicitado por QR Code existente nos postes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Reparo na rede de iluminação pública de Saquarema poderá ser solicitado por QR Code existente nos postes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema


A medida será possível graças à adoção de uma tecnologia que funcionará da seguinte forma: cada poste de luz estará dotado de um QR code, que ao ser escaneado pela câmera do celular do usuário o remeterá, via WhatsApp, já informando de qual poste se trata, para a central de atendimento da Hashimoto Engenharia - empresa responsável pela iluminação pública da cidade -, para que a necessidade de reparo seja comunicada e assim possa ser agilizada.

Com isso, ganham os moradores, que terão a iluminação restabelecida com maior rapidez, e a empresa, que poderá melhor planejar sua escala operacional para a realização dos reparos.

Cidade Luz

Já cognominada pela imprensa como Cidade Luz da Região dos Lagos, Saquarema conta, atualmente, com 27 mil pontos de iluminação pública em Led, instalados a partir de 2020, o que garante maior eficiência energética e melhor luminosidade, gerando economia à administração pública e conforto e segurança para os usuários.

“Desde o início da implantação das luminárias de led, avançamos muito em Saquarema. Além das ruas e bairros, um local estratégico que recebeu atenção foi o Parque Industrial, em Sampaio Corrêa. Temos, ali, diversas indústrias, gerando milhares de empregos. Com a nova iluminação e o aumento da oferta de transporte público no local, garantimos que as empresas ampliem seus investimentos, gerando mais empregos na cidade”, disse o Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos, Lindonor Ferreira Rezende.

“Estamos empenhados em ampliar e modernizar o nosso sistema de iluminação pública. Além das vias internas da nossa cidade, implantamos a iluminação de Led em todas as rodovias que cortam Saquarema. Na RJ 106, o trecho iluminado vai de Sampaio Corrêa ao Engenho Grande, limite com Araruama. As RJs 102 (Avenida Ministro Salgado Filho), 118 (Sampaio x Jaconé) e 128 (Estrada de Latino Melo), também estão iluminadas, trazendo mais segurança e mobilidade para pedestres e motoristas que utilizam essas estradas diariamente”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.

Em 2026, o sistema continuará a ser aprimorado com a instalação, pela Prefeitura, de mais 1.500 novos pontos de luz.