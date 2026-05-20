Reparo na rede de iluminação pública de Saquarema poderá ser solicitado por QR Code existente nos postes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Reparo na rede de iluminação pública de Saquarema poderá ser solicitado por QR Code existente nos postesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/05/2026 16:18

Saquarema - A população de Saquarema poderá contar, já nos próximos dias, com um sistema que permitirá acionar a empresa responsável pela iluminação pública na cidade, sempre que houver um ponto de luz inoperante.