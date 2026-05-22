Saquarema foi às ruas contra o abuso e à exploração sexual infantojuvenil - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema foi às ruas contra o abuso e à exploração sexual infantojuvenilDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/05/2026 11:06

Saquarema - A cidade de Saquarema, na terça-feira (19), se uniu ao “Faça Bonito”, campanha nacional do Maio Laranja de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio da iniciativa “Uma caminhada pela criança e o adolescente”. Organizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o evento buscou fortalecer o enfrentamento, em nível municipal, incentivando a população a acreditar nos jovens e a denunciar possíveis violações de direitos.