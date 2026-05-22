Saquarema foi às ruas contra o abuso e à exploração sexual infantojuvenilDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A caminhada teve sua concentração às 7h na Praça do Bem Estar, com saída prevista para às 8h. Para ajudar na conscientização, duas tendas foram montadas na praça com material relativo ao Maio Laranja, e a equipe técnica do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social ) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) esteve presente distribuindo panfletos e tirando dúvidas. O percurso, que foi até o Colégio Gustavo Campos, estava previsto para durar em torno de 1h30. A mobilização também contou com a presença de quatro bandas e de acordo com a Coordenadora do CREAS, Valéria Muniz, “é preciso fazer barulho, não tem como manter o silêncio diante dessa realidade”.
A assistente social ressaltou, ainda, que o órgão recebe denúncias diariamente, o que enfatiza a urgência de conscientizar toda a comunidade. “Durante algumas palestras, encontramos idosos que foram abusados na época em que isso era tabu, em que era sempre visto como mentira. Hoje, saber que há uma oportunidade de escuta e de mudança de paradigma é libertador”, comentou Valéria.
“Proteger nossas crianças e adolescentes é um dever que compartilhamos com toda a sociedade saquaremense. Com essa caminhada, quisemos mostrar que Saquarema não tolera a violência e que estamos vigilantes. O trabalho realizado pelo CREAS é essencial, mas precisamos que a população esteja sempre atenta, denunciando e acreditando nos jovens. Fomos às ruas para reforçar que, nesses casos, o silêncio não é uma opção”, destacou a Prefeita Lucimar Vidal.
O que é o Faça Bonito
A campanha Faça Bonito é um movimento nacional liderado pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e pela Rede ECPAT Brasil (sigla em inglês para End Child Prostitution and Trafficking - Fim da Prostituição e do Tráfico de Crianças), que buscou dar visibilidade ao dia 18 de maio, instituído pela Lei Federal 9.970/00 como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Com o lema “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes”, o movimento utiliza como símbolo uma flor amarela. A escolha remete ao desenho da primeira infância e reforça a ideia de que, assim como as flores, as crianças precisam de cuidado, afeto e proteção para crescerem de maneira saudável.
CREAS de Saquarema
O CREAS de Saquarema atua como uma unidade fundamental da Proteção Social Especial, voltada ao atendimento de famílias e indivíduos que já tiveram seus direitos violados ou vínculos familiares fragilizados.
O órgão foca em casos de violência física, psicológica, negligência, exploração sexual ou trabalho infantil. Seu funcionamento é pautado no PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), onde uma equipe multidisciplinar — composta por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, orientadores sociais e advogados — oferece acolhimento, acompanhamento sistemático e orientação jurídica, articulando-se com a rede de garantia de direitos (Conselho Tutelar, Ministério Público e Saúde) para promover a superação das vulnerabilidades e a reconstrução da autonomia dos usuários.
A Coordenadora do CREAS de Saquarema, Valéria Muniz, ressaltou que o trabalho do órgão parte da premissa da suspeita; portanto, mesmo que não haja certeza, é fundamental denunciar. Em caso de conhecimento ou testemunho de qualquer violação de direito contra crianças e adolescentes, a denúncia pôde ser feita nos seguintes canais: Disque 100; Conselho Tutelar; Polícia Rodoviária/Civil/Militar; e no site para crimes na internet.
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