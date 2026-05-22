Prefeitura de Saquarema promove ação em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove ação em alusão ao Dia Nacional da Luta AntimanicomialDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/05/2026 11:55

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um evento especial em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio, reunindo usuários dos serviços de saúde mental, profissionais e a comunidade em um momento de troca, acolhimento e valorização da saúde mental.