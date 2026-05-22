Prefeitura de Saquarema promove ação em alusão ao Dia Nacional da Luta AntimanicomialDivulgação/Prefeitura de Saquarema
O evento ocorreu no pátio do novo espaço do CAPS II e a programação contou com um café da manhã coletivo, roda de conversas, oficinas terapêuticas, espaço da beleza, oficina de atividades físicas e apresentações de arte circense. As atividades proporcionaram momentos de integração, cuidado, convivência e expressão, fortalecendo vínculos e promovendo o bem-estar dos participantes.
A iniciativa foi realizada de forma integrada entre os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS AD e CAPS II, reforçando a importância do trabalho em rede na construção de um cuidado humanizado, acolhedor e livre de preconceitos. A iniciativa também destacou o papel fundamental dos serviços de atenção psicossocial na promoção da saúde mental e da inclusão social.
O objetivo foi incentivar a autonomia, a luta por direitos, a inclusão social e dar visibilidade às pessoas em sofrimento psíquico, reafirmando o compromisso do município com os princípios da Reforma Psiquiátrica e da atenção psicossocial, pautados no respeito, na dignidade e no cuidado em liberdade.
Clínica de Saúde Mental realiza treinamento
Em outra açãor, a Clínica de Saúde Mental realizou um treinamento interno, durante reunião de equipe, com foco na proposta dos grupos terapêuticos desenvolvidos no serviço. A capacitação foi conduzida por dois psicólogos que já integravam o antigo ambulatório e possuem ampla experiência no trabalho com grupos terapêuticos, compartilhando conhecimentos, estratégias e vivências adquiridas ao longo da prática profissional.
A iniciativa teve como objetivo ambientar os novos psicólogos à metodologia de trabalho da clínica, promovendo um espaço de aprendizado, troca de experiências e alinhamento entre os profissionais. O momento também contribuiu para a construção coletiva de novos processos de trabalho, fortalecendo a atuação multiprofissional e a qualidade do atendimento ofertado à população.
A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, investindo na qualificação das equipes e na ampliação de estratégias de cuidado em saúde mental, garantindo um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente aos usuários do serviço.
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