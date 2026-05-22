Prefeitura de Saquarema promove ação em alusão ao Dia Nacional da Luta AntimanicomialDivulgação/Prefeitura de Saquarema

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Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um evento especial em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio, reunindo usuários dos serviços de saúde mental, profissionais e a comunidade em um momento de troca, acolhimento e valorização da saúde mental.
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Prefeitura de Saquarema promove ação em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
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O evento ocorreu no pátio do novo espaço do CAPS II e a programação contou com um café da manhã coletivo, roda de conversas, oficinas terapêuticas, espaço da beleza, oficina de atividades físicas e apresentações de arte circense. As atividades proporcionaram momentos de integração, cuidado, convivência e expressão, fortalecendo vínculos e promovendo o bem-estar dos participantes.

A iniciativa foi realizada de forma integrada entre os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS AD e CAPS II, reforçando a importância do trabalho em rede na construção de um cuidado humanizado, acolhedor e livre de preconceitos. A iniciativa também destacou o papel fundamental dos serviços de atenção psicossocial na promoção da saúde mental e da inclusão social.

O objetivo foi incentivar a autonomia, a luta por direitos, a inclusão social e dar visibilidade às pessoas em sofrimento psíquico, reafirmando o compromisso do município com os princípios da Reforma Psiquiátrica e da atenção psicossocial, pautados no respeito, na dignidade e no cuidado em liberdade.

Clínica de Saúde Mental realiza treinamento

Em outra açãor, a Clínica de Saúde Mental realizou um treinamento interno, durante reunião de equipe, com foco na proposta dos grupos terapêuticos desenvolvidos no serviço. A capacitação foi conduzida por dois psicólogos que já integravam o antigo ambulatório e possuem ampla experiência no trabalho com grupos terapêuticos, compartilhando conhecimentos, estratégias e vivências adquiridas ao longo da prática profissional.

A iniciativa teve como objetivo ambientar os novos psicólogos à metodologia de trabalho da clínica, promovendo um espaço de aprendizado, troca de experiências e alinhamento entre os profissionais. O momento também contribuiu para a construção coletiva de novos processos de trabalho, fortalecendo a atuação multiprofissional e a qualidade do atendimento ofertado à população.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, investindo na qualificação das equipes e na ampliação de estratégias de cuidado em saúde mental, garantindo um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente aos usuários do serviço.