Saquarema foi destaque no cenário estadual ao receber o Prêmio Cidades Inteligentes do Rio de JaneiroDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A ferramenta integra dados territoriais, urbanísticos e socioeconômicos, ampliando a capacidade de planejamento e tomada de decisão baseada em evidências. O GeoSaquá vem sendo utilizado como suporte estratégico para políticas públicas mais eficientes, transparentes e alinhadas às necessidades da população.
Durante o evento, Saquarema ganhou destaque ao apresentar sua experiência com a plataforma GeoSaquá, que chamou a atenção por seu potencial de integração de dados territoriais e apoio ao planejamento urbano.
Identificador de demandas
O Secretário Municipal de Urbanismo, Felipe Araújo, explicou o funcionamento prático da iniciativa: “O GeoSaquá funciona como um repositório de dados analíticos que cruza informações de zoneamento, malha viária, hidrografia e dados do IBGE. Elaborada pela própria equipe da Secretaria de Urbanismo, a ferramenta integra dados territoriais, urbanísticos e socioeconômicos para otimizar o planejamento urbano. Na prática, ela nos permite identificar com precisão as demandas da cidade, como a necessidade de um novo posto de saúde ou investimentos em infraestrutura, ao mesmo tempo em que oferece transparência e segurança para os empreendedores planejarem novos negócios em Saquarema.”
O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Teresópolis aconteceu na quarta-feira (21) e reuniu gestores públicos, especialistas em tecnologia e representantes de diversos municípios fluminenses para uma programação voltada à inovação na administração pública. Ao longo do encontro, foram apresentados painéis temáticos, cases de sucesso e debates sobre transformação digital, cidades inteligentes, uso de dados na gestão e soluções tecnológicas aplicadas ao serviço público, reforçando a importância da modernização dos processos administrativos e da integração entre governo e sociedade.
Cuidado com as pessoas
A Prefeita Lucimar Vidal, destacou a importância do momento para o município: “Esse prêmio é o resultado de um trabalho sério, planejado e comprometido com o futuro da nossa cidade. O GeoSaquá simboliza uma nova forma de governar, baseada em dados, inovação e, principalmente, no cuidado com as pessoas. Saquarema segue avançando para se tornar uma cidade cada vez mais inteligente, eficiente e preparada para os desafios dos próximos anos”, afirmou.
A cerimônia de premiação encerrou a programação com a entrega do reconhecimento às iniciativas mais inovadoras do estado, promovendo também um ambiente de troca de experiências entre os municípios e fortalecendo a articulação de boas práticas em políticas públicas orientadas por tecnologia e eficiência.
Com o reconhecimento no Fórum e a consolidação de soluções tecnológicas como o GeoSaquá, Saquarema se posiciona entre os municípios fluminenses que mais investem em inovação na gestão pública, fortalecendo o planejamento urbano e promovendo melhorias concretas na qualidade de vida da população.
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