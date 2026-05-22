Saquarema foi destaque no cenário estadual ao receber o Prêmio Cidades Inteligentes do Rio de Janeiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema foi destaque no cenário estadual ao receber o Prêmio Cidades Inteligentes do Rio de JaneiroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/05/2026 16:46

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema comemora mais um importante marco na modernização da gestão pública. O município foi destaque no cenário estadual ao receber o Prêmio Cidades Inteligentes do Rio de Janeiro, durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Teresópolis, com o reconhecimento das iniciativas inovadoras implementadas pela administração na área de tecnologia e governança. Lucimar Vidal, a Prefeita de Saquarema, recebeu o Prêmio Prefeita Inovadora pela implantação do sistema de geoprocessamento GeoSaquá.