Dia do Burro terá ação especial em Bicuíba nesta quarta-feira (27)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema organiza celebração do Dia do Burro em Bicuíba nesta quarta-feira
Ação vai acontecer das 9h às 12h, na Estrada dos Castros. Serão oferecidos serviços gratuitos voltados ao cuidado animal, como medicação antiparasitária, avaliação clínica e vacinação antirrábica
Prefeitura de Saquarema organiza celebração do Dia do Burro em Bicuíba nesta quarta-feira
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Ferramenta integra dados territoriais, urbanísticos e socioeconômicos, ampliando a capacidade de planejamento e tomada de decisão baseada em evidências
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Daniela Soares recebe prêmio de 'Inovação 2026' por iluminação pública de LED
Entrega aconteceu nesta quinta-feira (21), durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, em Teresópolis. Evento reúne gestores, especialistas e representantes de instituições públicas para debater soluções tecnológicas e sustentabilidade
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