Dia do Burro terá ação especial em Bicuíba nesta quarta-feira (27) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Dia do Burro terá ação especial em Bicuíba nesta quarta-feira (27)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/05/2026 12:50

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará na quarta-feira (27), das 9h às 12h, uma ação em celebração ao Dia do Burro, no bairro Bicuíba, na Estrada dos Castros, na pracinha em frente ao Bar Zoé.

Durante a programação, serão oferecidos serviços gratuitos voltados ao cuidado animal, como medicação antiparasitária, avaliação clínica e vacinação antirrábica.

Além disso, a equipe da secretaria realizará o cadastro e a atualização de produtores rurais, doação de mudas e chá, além de receber solicitações para a disponibilização de trator e retroescavadeira.

A ação conta com a parceria da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural –EMATER-RIO e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, reforçando o compromisso com o fortalecimento da agricultura e o apoio aos produtores do município.

Parte da História

Em Saquarema, o Burro possui um significado ainda mais especial. Em regiões de difícil acesso, como a Serra do Mato Grosso e o Rio Mole, produtores rurais que cultivam principalmente bananas e outros itens agrícolas ainda dependem de animais de trabalho, como burros, cavalos e mulas, para garantir o transporte da produção. O burro, portanto, faz parte da história, da cultura e do desenvolvimento econômico rural do município.

Além de celebrar essa tradição, o evento também reforça a importância da preservação da espécie e do combate aos maus-tratos, promovendo conscientização e respeito aos burros, animais que tanto contribuem, até hoje, para o crescimento do país, com sua força, paciência e inteligência.