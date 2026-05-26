Teatro Mário Lago recebe a peça "Matheus" no próximo sábado (30), em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Teatro Municipal de Saquarema recebe a peça "Matheus" neste sábado
Espetáculo será apresentado às 19h. A classificação indicativa é 16 anos
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