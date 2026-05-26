Teatro Mário Lago recebe a peça "Matheus" no próximo sábado (30), em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago recebe a peça "Matheus" no próximo sábado (30), em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/05/2026 15:35

Saquarema - O espetáculo “Matheus” será encenado no próximo sábado (30), às 19h, no Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema. A peça tem 75 minutos de duração e a classificação indicativa é 16 anos.

A peça

“Matheus” é um espetáculo teatral potente e necessário que lança luz sobre temas urgentes da sociedade contemporânea: preconceito, homofobia, intolerância religiosa, violência e a dor da não aceitação familiar. A peça acompanha a trajetória de Matheus, um jovem periférico que cresce cercado por silêncios, julgamentos e repressões. Em meio a conflitos internos e externos, ele tenta existir em um mundo que insiste em negar sua identidade. O espetáculo não conta apenas a história de um personagem, mas ecoa a vivência de milhares de jovens que lutam diariamente pelo direito de ser quem são.

Com uma dramaturgia sensível e direta, “Matheus” constrói uma narrativa marcada por diálogos intensos, cenas de forte impacto emocional e momentos de profunda humanidade. A encenação aposta na simplicidade cênica para potencializar a palavra, o corpo e a emoção dos atores, criando uma experiência crua, verdadeira e profundamente tocante.

Mais do que uma denúncia, o espetáculo é um ato de resistência e memória. Um grito que se levanta contra o apagamento, a violência simbólica e física, e a naturalização do ódio. Ao mesmo tempo, a peça convida o público à reflexão, ao diálogo e à empatia, provocando perguntas que permanecem mesmo após o fim da apresentação.

Criado por uma companhia da Baixada Fluminense, “Matheus” reafirma o teatro como ferramenta de transformação social, dando voz a histórias que precisam ser ouvidas e ocupando o palco como espaço de enfrentamento, afeto e conscientização.

Ficha técnica

No elenco estão Lukk, Matildes Costa, Will, Vinicíus Costa, Maísa Costa, Lua Araújo, Gabriela de Andrade, Raquel Araújo (atriz e cenógrafa) e Geovana Egiddio (atriz e comunicação visual). Rodrigo Mendes é o autor, diretor e sonoplasta e Jônathan Mendes é o iluminador.

Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla , por R$ 30,00 ou R$ 15,00 (meia-entrada), ou pelo número (22) 98164-9893, através do qual também podem ser obtidas mais informações.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.