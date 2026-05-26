Prefeitura disponibiliza mais três cursos de capacitação gratuitos para os saquaremenses - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura disponibiliza mais três cursos de capacitação gratuitos para os saquaremensesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/05/2026 15:41





As inscrições serão realizadas nos dias 28 (a partir das 10h) e 29 (até às 16h) de maio, através do aplicativo COLAB, para os cursos de Operador de Sistemas Computacionais em Rede, Operador de Computador e Mecânico de Motocicleta, com início das aulas previsto para o dia 08 de junho.



Os cursos



O curso de Operador de Sistemas Computacionais em Rede tem carga horária de 224h e oferece 14 vagas, no turno da noite (18h às 22h), para candidatos a partir de 16 anos, com escolaridade mínima do 6º ano do Ensino Fundamental. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, na carreta localizada na Avenida Saquarema, 1293, em Porto da Roça, ao lado do Centro de Eventos. Inscrições pelo



O curso de Operador de Computador tem, igualmente, carga horária de 224h e contará com 16 vagas por turno, nos períodos da manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h), e é destinado a candidatos a partir de 16 anos, com escolaridade mínima do 5º ano do Ensino Fundamental. As aulas também serão realizadas de segunda a sexta-feira, na carreta instalada em Porto da Roça, e as inscrições podem ser feitas através do



Já o curso de Mecânico de Motocicleta, com carga horária de 150 horas, disponibilizará 20 vagas, no turno da noite (18h às 22h), para alunos a partir de 16 anos, com escolaridade mínima do 6º ano do Ensino Fundamental. As aulas serão realizadas, de segunda a sexta-feira, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França (CECAPS Bacaxá), localizado na Rua Tia Mello, nº 25, em São Geraldo. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o



A confirmação presencial da matrícula, para os três cursos, ocorrerá nos dias 01 e 02 de junho, das 08h às 16h, no CECAPS Bacaxá, e os candidatos deverão comparecer somente após o recebimento do e-mail informando a entrada na turma. A documentação necessária para a confirmação da matrícula é a seguinte: 2 fotos 3×4, cópias do RG e CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade.

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - Firjan, Serviço Social da Indústria - SESI e Serviço Nacional de Aprendizagem Industria - SENAI , abrirá inscrições para três novos cursos profissionalizantes gratuitos voltados à qualificação e geração de oportunidades no mercado de trabalho.As inscrições serão realizadas nos dias 28 (a partir das 10h) e 29 (até às 16h) de maio, através do aplicativo COLAB, para os cursos de Operador de Sistemas Computacionais em Rede, Operador de Computador e Mecânico de Motocicleta, com início das aulas previsto para o dia 08 de junho.O curso de Operador de Sistemas Computacionais em Rede tem carga horária de 224h e oferece 14 vagas, no turno da noite (18h às 22h), para candidatos a partir de 16 anos, com escolaridade mínima do 6º ano do Ensino Fundamental. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, na carreta localizada na Avenida Saquarema, 1293, em Porto da Roça, ao lado do Centro de Eventos. Inscrições pelo link O curso de Operador de Computador tem, igualmente, carga horária de 224h e contará com 16 vagas por turno, nos períodos da manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h), e é destinado a candidatos a partir de 16 anos, com escolaridade mínima do 5º ano do Ensino Fundamental. As aulas também serão realizadas de segunda a sexta-feira, na carreta instalada em Porto da Roça, e as inscrições podem ser feitas através do link Já o curso de Mecânico de Motocicleta, com carga horária de 150 horas, disponibilizará 20 vagas, no turno da noite (18h às 22h), para alunos a partir de 16 anos, com escolaridade mínima do 6º ano do Ensino Fundamental. As aulas serão realizadas, de segunda a sexta-feira, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França (CECAPS Bacaxá), localizado na Rua Tia Mello, nº 25, em São Geraldo. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o link A confirmação presencial da matrícula, para os três cursos, ocorrerá nos dias 01 e 02 de junho, das 08h às 16h, no CECAPS Bacaxá, e os candidatos deverão comparecer somente após o recebimento do e-mail informando a entrada na turma. A documentação necessária para a confirmação da matrícula é a seguinte: 2 fotos 3×4, cópias do RG e CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade.

No caso de menores de idade, a confirmação deverá ser realizada pelo responsável legal, mediante apresentação de cópia do RG. Mais informações podem ser obtidas pelo número (22)99727-5977.



Com esses novos cursos, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 26 cursos preparatórios e de capacitação gratuitos disponibilizados, somente no ano de 2026, à população, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.