Prefeitura de Saquarema promove Caravana Mística Santa Sara Kali - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove Caravana Mística Santa Sara KaliDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/05/2026 15:48

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, convida a população para participar da Caravana Mística Santa Sara Kali, evento que celebra a fé, a cultura e as tradições em homenagem à padroeira do povo cigano.

A programação será realizada na sexta-feira (29) e no sábado (30), a partir das 18h, na Avenida Litorânea, 2088, em Barra Nova, reunindo momentos de espiritualidade, arte e valorização cultural em um ambiente de celebração e integração.

Entre as atrações estão missa, procissão, fogueira, oráculos, apresentações de dança, expositores e show ao vivo com Wal Hei e Seus Irmãos, proporcionando ao público uma imersão nas tradições e manifestações culturais ligadas à homenagem a Santa Sara Kali.

A iniciativa integra as ações de valorização da diversidade cultural no município, promovendo o acesso a diferentes expressões artísticas e fortalecendo o respeito às tradições e à pluralidade cultural em Saquarema.