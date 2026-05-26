Prefeitura de Saquarema promove Caravana Mística Santa Sara KaliDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema apoia Caravana Mística Santa Sara Kali
Programação será realizada na sexta-feira (29) e no sábado (30), a partir das 18h
Prefeitura de Saquarema apoia Caravana Mística Santa Sara Kali
Programação será realizada na sexta-feira (29) e no sábado (30), a partir das 18h
Prefeitura de Saquarema disponibiliza mais três cursos de capacitação gratuitos para os moradores
Inscrições serão realizadas nos dias 28 (a partir das 10h) e 29 (até às 16h) de maio, através do aplicativo COLAB
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Espetáculo será apresentado às 19h. A classificação indicativa é 16 anos
Daniela Soares celebra destaque nacional da Educação de Araruama
Município foi finalista do Prêmio Sim à Igualdade Racial entre mais de 5,5 mil redes de ensino
Maria Joaquina abre nova fase do pacote de obras de Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) confirma início das intervenções e promete ampliar revitalização urbana
Prefeitura de Saquarema organiza celebração do Dia do Burro em Bicuíba nesta quarta-feira
Ação vai acontecer das 9h às 12h, na Estrada dos Castros. Serão oferecidos serviços gratuitos voltados ao cuidado animal, como medicação antiparasitária, avaliação clínica e vacinação antirrábica
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