Saquarema está comemorando 3 anos de inauguração da Casa de Amamentação - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema está comemorando 3 anos de inauguração da Casa de AmamentaçãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/05/2026 11:49

Saquarema - Inaugurada pela Prefeitura de Saquarema em 30 de maio de 2023, a Casa de Amamentação Stephany Maria de Oliveira Coutinho vem salvando a vida de dezenas de recém-nascidos. A unidade tem como objetivo promover ações de incentivo à amamentação, proteger e apoiar a prática do aleitamento materno, identificando principalmente bebês com dificuldades de pega e baixo peso, além de acompanhar e monitorar o desenvolvimento desses bebês até a prática segura para o binômio mamãe e bebê, oferecendo também orientações quanto à alimentação complementar saudável.

A infraestrutura do local oferece um ambiente totalmente climatizado, composto por recepção, sala de espera com TV e área administrativa. Para maior comodidade, conta também com duas salas de amamentação reservadas, equipadas com poltronas confortáveis que garantem toda a privacidade e segurança necessárias para esse momento.

Com foco no suporte materno, a equipe de enfermagem que atua no local está preparada para acolher as mães, garantindo orientações, acompanhamento próximo e oficinas práticas que auxiliam no cuidado e preparo das mamas.

O aleitamento materno é uma intervenção fundamental, segura e gratuita que salva vidas, garantindo o alimento mais completo e biologicamente perfeito para o bebê. Justamente por proteger as crianças contra doenças e reduzir a mortalidade infantil, a Casa de Amamentação tornou-se indispensável para apoiar, orientar e incentivar as mães a amamentarem, oferecendo todo o suporte que elas e os bebês necessitam. E, logicamente, salvar a vida de recém-nascidos, além de ser uma tarefa divina, é uma das provas de que estamos no caminho certo na área da saúde”, comentou a Prefeita Lucimar Vidal.

O atendimento

Desde a sua criação, já foram realizados 11.497 atendimentos envolvendo a aplicação de vacina BTG, testes do pezinho, consultas de gestantes e de pediatria, puericultura, amamentação e aplicação de vacina de Hepatite B, sendo os 4 primeiros atendimentos os mais recorrentes. Foram realizados, ainda, procedimentos de translactação para ganho de peso de RNs, retirando esses bebês de possíveis internações por baixo peso, e relactação, quando bebês egressos de internação são reabilitados ao seio materno.

Exatamente por conta de tanta dedicação às mamães e seus bebês, a Casa de Amamentação vem colecionando elogios e reconhecimento por parte das usuárias, como é o caso de Thamiris Pintas, mãe do pequeno Heitor: “Gostaria de agradecer todo o acompanhamento e cuidado que a casa de amamentação teve comigo, com minha família e meu bebê. Fui muito bem recebida desde a recepção até o atendimento. Em especial à enfermeira Crisser e à tia Inêz, dedico a minha eterna gratidão. Meu bebê chegou à casa de amamentação sem conseguir se alimentar pelo meu seio e após orientações e avaliação logo conseguimos fazer a adaptação e ele teve uma excelente pega”.

“Ele também apresentou icterícia”, prossegue Thamiris, “que foi logo diagnosticada e posto em prática o método de translactação. E com o auxílio da sonda mais o leite materno conseguimos aumentar o peso do meu filho, a frequência de fezes e urina e a melhora no estado geral de saúde dele. Sem dizer o conforto de se sentir em casa, em um espaço acolhedor onde fui abraçada e cuidada. O trabalho de vocês, sem dúvidas, está fazendo a diferença. Parabéns por toda dedicação e acolhimento, Deus abençoe vocês e este projeto lindo”, concluiu.

Para ter acesso aos atendimentos oferecidos pela unidade, as mamães interessadas podem procurar as ESFs onde são cadastradas para serem encaminhadas. Também podem ir por demanda espontânea (sem agendamentos prévios) para consultoria de gestante de terceiro trimestre ou amamentação. A unidade conta com serviço de consultoria diariamente. E vale ressaltar a importância de se procurar o serviço assim que o bebê sair da maternidade, porque quanto antes a amamentação for ajustada, melhor.

A Casa da Amamentação Stephany Maria de Oliveira Coutinho fica localizada na Rua Tertuliana Pereira, 147, próximo ao hospital HE Lagos, e está aberta para atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.