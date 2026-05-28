Saquá Moto Rock movimenta a economia de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquá Moto Rock movimenta a economia de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/05/2026 20:14

Saquarema - De 21 a 24 de maio, Saquarema se transformou na capital estadual do motociclismo e reforçou o impacto do evento na movimentação da economia local e na consolidação do calendário turístico do município, celebrando a 25ª edição do Saquá Moto Rock.

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O festival foi realizado em parceria com a Prefeitura de Saquarema, pelo Pecadores Moto Clube, primeiro moto clube de Saquarema, fundado em 13 de junho de 2001. Mais do que um grupo de motociclistas, o clube que completa 25 anos em junho, nasceu com o propósito de construir uma verdadeira família formada pela amizade, parceria e paixão pela estrada.O evento, que contou com uma grande estrutura no Campo de Aviação, ofereceu ao público uma programação de shows de rock, expositores de motos, praça de alimentação e feira de produtos temáticos. Para além do ronco dos motores e da celebração cultural, o balanço comercial confirma o sucesso de público e de faturamento.De acordo com dados da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a ocupação hoteleira na cidade operou com média de 70% durante os quatro dias de evento, que atrai motoclubes de diferentes partes do país e da América do Sul. Neste ano, o festival se destacou pela presença de bandas conhecidas pelo grande público como Os Detonautas, que fizeram um show na sexta-feira, dia 22.A economia também foi impactada positivamente pelo Saquá Moto Rock, com a movimentação no comércio local por meio da geração de empregos para a logística de produção do evento e o consumo em bares e restaurantes.“A 25ª edição do Saquá Moto Rock coroa um esforço contínuo da nossa gestão para aquecer a economia da cidade o ano inteiro, combatendo a sazonalidade do turismo. Ver a rede hoteleira e o comércio vibrando em pleno mês de maio é a prova de que investir em grandes eventos traz um retorno real e imediato para o trabalhador saquaremense”, afirma a Prefeita de Saquarema Lucimar Vidal.Com o encerramento desta histórica edição de mais um evento, Saquarema reafirma sua capacidade de sediar atrações de grande porte fora da temporada de verão, garantindo sustentabilidade financeira para os empreendedores locais ao longo de todo o ano.O calendário turístico de Saquarema tem o objetivo de diversificar a economia da cidade, com a aplicação estratégica dos royalties do petróleo na consolidação de um polo turístico e no fomento de atividades econômicas perenes, garantindo um legado de desenvolvimento que vai muito além dos dias de festa.