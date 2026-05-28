Festa de Santo Antônio terá vasta programação em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Festa de Santo Antônio terá vasta programação em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/05/2026 20:26

Saquarema - A festa de Santo Antônio, que é realizada pela Paróquia de Santo Antônio, com o apoio da Prefeitura de Saquarema, terá programação litúrgica e cultural variada durante os dias de comemoração neste ano.

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A Trezena de Santo Antônio acontecerá de 31 de maio a 12 de junho, com 13 dias consecutivos de oração em preparação para o dia do Santo. Já a programação cultural da festa, em Bacaxá, distrito do qual ele é padroeiro, começará no dia 07 de junho e seguirá até o dia 14.A programação das festividades começará no domingo, dia 07 de junho, com o Almoço de Santo Antônio, a Procissão Luminosa e dois shows com Bianca Dalgobbo e Tuta e Erica Vidal.No dia 12 de junho, sexta-feira, haverá a Santa Missa, com as bençãos aos namorados, e a apresentação musical de Jeferson & Daniel.O dia 13, sábado, terá início com a Alvorada, com a Banda do Centro Municipal de Educação Padre Manuel. Também haverá duas missas matinais, a apresentação da Banda Gaita do Fole, o tradicional Almoço de Santo Antônio, procissão, Santa Missa Solene e celebração com queima de fogos. O dia prosseguirá com o show de prêmios, com base na extração da Loteria Federal, e a transmissão do primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, com telão no palco principal, e show da banda Los Maresias, no intervalo do jogo e após o término da partida.O encerramento da Festa acontecerá no dia 14 de junho, com a concentração para o 1º Passeio Ciclístico de Santo Antônio, café da manhã e 3 edições da Santa Missa. Haverá, ainda, a apresentação do Arraial do Grupo Jovem e shows com Ana Clara e Douglas Kali e Banda.Um dos santos mais populares do Brasil, Santo Antônio nasceu como Fernando de Bulhões, em família nobre, na Lisboa de 1195, e ingressou na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho aos 15 anos. Em 1220, inspirado pelo martírio dos primeiros missionários franciscanos, ingressou na Ordem dos Frades Menores, adotando o nome de Antônio e notabilizou-se como um dos maiores teólogos e pregadores da Idade Média. Conhecido como Santo Casamenteiro e Santo dos Perdidos, Santo Antônio faleceu no dia 13 de junho de 1231, aos 36 anos. Devido à enorme fama de seus milagres, foi canonizado pelo Papa Gregório IX, em 1232, apenas um ano após a sua morte.