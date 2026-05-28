Projetos de proteção animal de Saquarema despertam interesse de municípios de diferentes regiões do país - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Projetos de proteção animal de Saquarema despertam interesse de municípios de diferentes regiões do paísDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/05/2026 20:35

Saquarema - A Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais (SMDA) de Saquarema recebeu nos últimos dias visitas de representantes da Secretaria de Meio Ambiente de Silva Jardim, no Rio, e da Secretaria de Proteção Animal de Senador Canedo, em Goiás. Os encontros tiveram como principal objetivo promover a troca de experiências e estratégias voltadas às políticas públicas de proteção e bem-estar animal.



Durante a agenda em Saquarema, os representantes de Silva Jardim e Senador Canedo puderam conhecer a estrutura da SMDA, os serviços oferecidos gratuitamente à população e os principais projetos desenvolvidos no município.



A secretária de Proteção Animal de Senador Canedo, Isabella Lauria, destacou o interesse em conhecer o funcionamento do programa SaquaPet e demais iniciativas implantadas na cidade.



“Conhecemos o SaquaPet durante uma agenda em Belém do Pará e fiquei muito curiosa para entender de perto como o programa funciona na prática. Também fiquei impressionada com o volume de ações desenvolvidas por Saquarema na área da proteção animal. Essa troca é muito importante para que possamos levar ideias e projetos para nossa cidade”, afirmou Isabella.



O programa SaquaPet, um dos destaques da visita, integra o “Programa Municipal de Valorização das Atividades de Cuidadores de Animais Domésticos de Pequeno Porte” e oferece auxílio financeiro aos protetores cadastrados no município por meio da Moeda Social SaquaPet.



A secretária de Meio Ambiente de Silva Jardim, Gabriela Figueiredo, também ressaltou a importância da integração entre os municípios.

“Conhecer de perto a estrutura de Saquarema e os serviços oferecidos pela Secretaria dos Direitos dos Animais é uma experiência muito enriquecedora. A troca de informações fortalece as políticas públicas e amplia a possibilidade de desenvolvermos ações semelhantes em outras cidades”, declarou.



Durante as visitas, os representantes foram às unidades de atendimento veterinário do município, como a Clínica Municipal Veterinária Edelso Bernardo Vignoli, em Bonsucesso. Também conheceram os programas sociais e os serviços especializados disponibilizados gratuitamente à população.



“Receber representantes de outros municípios demonstra que Saquarema está no caminho certo na construção de políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar animal. Nosso objetivo é compartilhar experiências, fortalecer essa rede de cuidado e mostrar que é possível desenvolver ações eficientes, humanizadas e acessíveis para a população e para os animais”, destacou a secretária municipal dos Direitos dos Animais de Saquarema, Adriana Pereira.



Criada em 2023, a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais de Saquarema foi a primeira da Região dos Lagos voltada exclusivamente à causa animal e já se consolidou como referência no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à proteção, saúde e bem-estar dos animais.



Atualmente, os atendimentos são realizados na Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli, em Bonsucesso, e na Clínica Veterinária Municipal Marilza Pereira de Mello, em Sampaio Corrêa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em sistema de porta aberta, sem limitação de senhas e sem necessidade de agendamento prévio para consultas clínicas. O modelo amplia o acesso da população aos serviços veterinários, enquanto os procedimentos cirúrgicos são organizados por agendamento para garantir maior segurança e qualidade no atendimento.



Números



Entre os números apresentados em 2026, destacam-se as mais de 3 mil doses de vacinas aplicadas, incluindo vacina antirrábica e vacinas polivalentes para cães e gatos. Na área de exames, foram realizadas mais de 1.5 mil ultrassonografias e cerca de 9.5 mil exames laboratoriais de sangue.



O município também oferece cirurgias ortopédicas por meio de encaminhamento técnico para clínicas credenciadas. Já os testes rápidos para detectar imunodeficiência e leucemia felina superam a marca de 500 exames, enquanto os testes rápidos para cinomose, uma infecção viral canina, contabilizam mais de 400 atendimentos.



Além dos serviços clínicos, a SMDA desenvolve diversos projetos voltados à proteção e ao bem-estar animal, como o programa Cuida-Pet, campanhas de adoção de animais domésticos, mutirões de castração, o projeto Secretaria Itinerante e o Banco de Ração Animal.