Saquarema apresenta plataforma inovadora na maior feira de inteligência geográfica da América Latina - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema apresenta plataforma inovadora na maior feira de inteligência geográfica da América LatinaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/06/2026 11:53

Saquarema - Enquanto apresenta suas soluções de gestão territorial na maior feira de inteligência geográfica da América Latina, a MundoGEO Connect 2026, realizada de 16 a 18 de junho, em São Paulo, Saquarema consolida sua posição como referência nacional em inovação urbana. O município foi selecionado pelo Ministério das Cidades para integrar o Programa Cidades + Inteligentes, tornando-se a única cidade do Estado do Rio de Janeiro entre os 22 municípios escolhidos em todo o país para receber apoio técnico especializado voltado à transformação digital da gestão pública.

A participação no evento ocorre em um momento estratégico para a cidade, que vem ganhando destaque pelo desenvolvimento de ferramentas como o GeoSaquá, plataforma que integra informações territoriais, ambientais, urbanísticas e socioeconômicas para apoiar o planejamento urbano e a tomada de decisões da administração municipal.

“O GeoSaquá vem se consolidando como uma das principais ferramentas de inteligência territorial do município. A plataforma reúne dados urbanísticos, ambientais, socioeconômicos e cadastrais em um único ambiente digital, fortalecendo o planejamento estratégico, a transparência das informações públicas e a capacidade de gestão da cidade”, explicou o analista de geoprocessamento da Prefeitura de Saquarema, Ivan Silva.

Além de contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população, a iniciativa amplia a capacidade do município de acessar futuras oportunidades de financiamento, cooperação técnica e investimentos voltados a cidades inteligentes e sustentáveis.

O Secretário Municipal de Urbanismo, Felipe de Oliveira Araújo, ressaltou que o conceito de cidade inteligente vai além da tecnologia e depende da integração entre diferentes áreas da administração pública: “Os projetos de cidade inteligente não pertencem a uma única secretaria. Eles dependem da articulação entre diferentes setores e têm como principal objetivo melhorar a vida das pessoas. O reconhecimento que Saquarema vem recebendo demonstra que estamos no caminho certo e reforça a importância dessa integração para alcançarmos resultados ainda mais expressivos”, afirmou.

Painel de monitoramento de dengue

Um dos destaques do GeoSaquá é o painel de monitoramento da dengue. Com base nos dados de atendimento de pacientes infectados pelo mosquito Aedes aegypti, a plataforma produz mapas de calor e informações que auxiliam a Secretaria Municipal de Saúde na definição de estratégias de prevenção e combate à doença.

Representante da Defesa Civil do Amapá, o capitão Orielson Campos, se mostrou entusiasmado com o projeto de Saquarema: “Vamos instalar um centro de geoprocessamento e estamos estudando iniciativas desenvolvidas em outras cidades. Queremos algo bem próximo do que Saquarema está desenvolvendo”, disse.

Equipe esteve em Brasília

Na semana passada, a equipe de Saquarema participou de um encontro promovido pelo Programa Cidades + Inteligentes, iniciativa do Ministério das Cidades que reúne municípios selecionados para desenvolver soluções inovadoras voltadas ao planejamento urbano, à gestão territorial e à melhoria da qualidade de vida da população.

Durante o evento, foram apresentados o GeoSaquá e o SURFS, sistema que representa um avanço na modernização dos processos de fiscalização, garantindo maior eficiência operacional, rastreabilidade das ações e integração entre diferentes setores da administração pública.

Além da apresentação das iniciativas locais, o encontro promoveu a troca de experiências entre os municípios participantes, com compartilhamento de boas práticas, desafios e perspectivas para o aprimoramento de políticas públicas apoiadas por tecnologia.

Como resultado da agenda, foi consolidada a próxima etapa do Programa Cidades + Inteligentes. Ao longo de 2026, os municípios contemplados receberão consultoria técnica especializada para a implementação de novos instrumentos e soluções de cidade inteligente. O trabalho será conduzido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em parceria com o Ministério das Cidades.