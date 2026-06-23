Saquarema dá espetáculo em primeiro dia de Mundial de Surfe - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema dá espetáculo em primeiro dia de Mundial de SurfeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/06/2026 12:09

Saquarema - As ondas contribuíram e a cidade de Saquarema foi palco, na sexta-feira (19), do primeiro dia de disputas da etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe. O público compareceu e mostrou porque a Praia de Itaúna ostenta o título de Maracanã do Surfe. O clima era de festa, com a torcida equipada até com bateria, pronta para torcer também para a seleção brasileira à noite, na arena do Saquá Fun Fest, no Campo de Aviação, na transmissão do jogo contra o Haiti, pela Copa do Mundo.

O público vibrava a cada manobra. O brasiliense Leomar Laboissiere Pacheco mora em Saquarema há oito anos e se considera um “saquarano”. Ele comandava o repique da bateria e estava com muita confiança: “Estou em qualquer lugar prestigiando os atletas brasileiros. É surfe, é vôlei de praia, é futebol, em tudo a gente chega junto. Depois, ainda vamos tocar no Saquá Fun Fest, dar uma força para a seleção brasileira”, afirmou.

Soteropolitano, o músico e escultor Eloy “Cheidearte” entrou no clima e se juntou à bateria: “Eu entrei de gaiato no navio. Toquei um surdo com o pessoal da bateria e estou aqui confraternizando. Vim aqui para o campeonato e fico na cidade até o dia 27. É a minha primeira vez na cidade e estou achando Saquarema maravilhosa, tudo está muito organizado”, contou o artista, que ficou em cima do muro ao ser perguntado se as praias de Saquarema são mais belas do que as da Bahia: “O Brasil é tão grande e tão lindo, que não existe isso de mais bonito. As praias do Rio têm essa geografia, mas as praias da Bahia, além do visual, têm as águas mornas e tranquilas”, afirmou.

A disputa nas águas começou logo cedo, com o marroquino Ramzi Boukhiam eliminando o saquaremense Lucas Chianca, o Chumbo. O irmão dele, João Chianca, o Chumbinho, porém, passou pelo estadunidense Griffin Colapinto e se classificou para a terceira rodada do campeonato. Entre os outros brasileiros a vencerem estavam Ítalo Ferreira, o líder do circuito, e Samuel Pupo.

Em Saquarema, não faltam espetáculos. Durante a Copa do Mundo, o Saquá Fun Fest dá ao público a oportunidade de torcer pela seleção brasileira no Campo de Aviação. A estrutura conta com telão para exibição dos jogos, praça de alimentação e shows para animar a torcida. Nesta sexta-feira, depois de Brasil e Haiti, a banda de reggae Maneva é a atração. A entrada é gratuita.

Estímulo ao desenvolvimento

“Temos surfe, temos futebol e temos esporte para todos os gostos. Seja nas águas ou nos gramados, quem está em Saquarema se diverte muito torcendo pelo Brasil. Além disso, tanto o Mundial de Surfe como o Saquá Fun Fest atraem turistas e estimulam o desenvolvimento da nossa cidade”, celebrou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

A etapa brasileira do Mundial de Surfe tem janela prevista para até o dia 27 de junho e movimenta a cidade. Somente no ano passado, a estimativa é que o evento tenha trazido cerca de R$ 93 milhões em renda para as famílias de Saquarema, com um púbico de 410 mil pessoas passando pela Praia de Itaúna, segundo dados da consultoria Ernst & Young. Para este ano, com a combinação de surf e futebol, a promessa é de uma festa ainda maior.