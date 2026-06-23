Stand da Prefeitura de Saquarema na WSL mostra que a cidade vai "além das ondas" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Stand da Prefeitura de Saquarema na WSL mostra que a cidade vai "além das ondas"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/06/2026 12:22

Saquarema - O segundo dia de disputas do Circuito Mundial de Surfe, neste sábado (20), seguiu agitando as areias e as águas da Praia de Itaúna. Mas o espetáculo em Saquarema não acontece apenas dentro do mar. Na movimentada Vila dos Patrocinadores, o stand oficial da Prefeitura de Saquarema tem atraído a atenção do público ao apresentar iniciativas que comprovam que a Capital Nacional do Surfe possui um ecossistema de sucesso que vai muito além das ondas.



Neste sábado, quem passou pelo segundo piso do stand pôde acompanhar de perto as ações do programa Bandeira Azul e a exposição do Instituto BW para a Conservação e Medicina da Fauna Marinha, focadas na preservação ambiental e sustentabilidade. Já na parte da tarde, o destaque ficou por conta do Parque Tecnológico, aproximando moradores e turistas das principais inovações tecnológicas desenvolvidas pelo município.



A proposta do espaço é aproximar o público dos serviços e programas governamentais que transformam a cidade diariamente. Ao longo de todo o campeonato, o stand também conta com exposições rotativas de projetos ambientais importantes, como o Mantas do Brasil, Farol Azul, Cavalos Marinhos e Mar Sem Lixo, que acontecem sempre na parte da manhã.



Cidade completa



“Nossa intenção com este stand no Mundial de Surfe é mostrar para o mundo que Saquarema é uma cidade completa. Temos orgulho de ser a Capital Nacional do Surfe, mas queremos que o turista entenda que oferecemos qualidade de vida, tecnologia, sustentabilidade e políticas públicas de sucesso. É uma oportunidade única para que todos conheçam o potencial da nossa cidade e desfrutem de tudo o que temos a oferecer além da Praia de Itaúna”, celebrou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.



O impacto do Mundial de Surfe reverbera fortemente em toda a economia do município. No ano passado, a estimativa da consultoria Ernst & Young apontou que o evento movimentou cerca de R$ 93 milhões em renda para as famílias de Saquarema, atraindo mais de 410 mil pessoas.



Programação completa de ativações da Prefeitura no WSL



Exposições Fixas Diárias (Sábado a Sábado, das 8h às 12h30 – 2º Piso): Mantas do Brasil, Instituto BW, Farol Azul, Projetos Cavalos Marinhos e Mar Sem Lixo, em parceria com o Programa Bandeira Azul.



Segunda-feira (22/06):

Manhã (10h-11h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.

Tarde (14h-15h | 1º piso): CT de Surf Léo Neves.

Tarde (15h-16h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.

Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.



Terça-feira (23/06):

Manhã (10h-11h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.

Tarde (14h-15h | 1º piso): CT de Surf Léo Neves.

Tarde (15h-16h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.

Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.



Quarta-Feira (24/06):

Manhã (10h-11h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.

Manhã (10h-11h | 2º piso): Parque Tecnológico.

Tarde (14h-15h | 1º piso): CT de Surf Léo Neves.

Tarde (15h-16h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.

Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.



Quinta-feira (25/06):

Manhã (10h-11h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.

Manhã (10h-11h | 2º piso): Parque Tecnológico.

Tarde (14h-15h | 1º piso): CT de Surf Léo Neves.

Tarde (15h-16h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.

Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.



Sexta-feira (26/06):

Manhã (10h-11h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.

Tarde (14h-15h | 1º piso): CT de Surf Léo Neves.

Tarde (15h-16h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.

Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.



Sábado (27/06):

Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.