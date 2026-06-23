Stand da Prefeitura de Saquarema na WSL mostra que a cidade vai "além das ondas"Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Neste sábado, quem passou pelo segundo piso do stand pôde acompanhar de perto as ações do programa Bandeira Azul e a exposição do Instituto BW para a Conservação e Medicina da Fauna Marinha, focadas na preservação ambiental e sustentabilidade. Já na parte da tarde, o destaque ficou por conta do Parque Tecnológico, aproximando moradores e turistas das principais inovações tecnológicas desenvolvidas pelo município.
A proposta do espaço é aproximar o público dos serviços e programas governamentais que transformam a cidade diariamente. Ao longo de todo o campeonato, o stand também conta com exposições rotativas de projetos ambientais importantes, como o Mantas do Brasil, Farol Azul, Cavalos Marinhos e Mar Sem Lixo, que acontecem sempre na parte da manhã.
Cidade completa
“Nossa intenção com este stand no Mundial de Surfe é mostrar para o mundo que Saquarema é uma cidade completa. Temos orgulho de ser a Capital Nacional do Surfe, mas queremos que o turista entenda que oferecemos qualidade de vida, tecnologia, sustentabilidade e políticas públicas de sucesso. É uma oportunidade única para que todos conheçam o potencial da nossa cidade e desfrutem de tudo o que temos a oferecer além da Praia de Itaúna”, celebrou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.
O impacto do Mundial de Surfe reverbera fortemente em toda a economia do município. No ano passado, a estimativa da consultoria Ernst & Young apontou que o evento movimentou cerca de R$ 93 milhões em renda para as famílias de Saquarema, atraindo mais de 410 mil pessoas.
Programação completa de ativações da Prefeitura no WSL
Exposições Fixas Diárias (Sábado a Sábado, das 8h às 12h30 – 2º Piso): Mantas do Brasil, Instituto BW, Farol Azul, Projetos Cavalos Marinhos e Mar Sem Lixo, em parceria com o Programa Bandeira Azul.
Segunda-feira (22/06):
Manhã (10h-11h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.
Tarde (14h-15h | 1º piso): CT de Surf Léo Neves.
Tarde (15h-16h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.
Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.
Terça-feira (23/06):
Tarde (14h-15h | 1º piso): CT de Surf Léo Neves.
Tarde (15h-16h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.
Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.
Quarta-Feira (24/06):
Manhã (10h-11h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.
Manhã (10h-11h | 2º piso): Parque Tecnológico.
Tarde (14h-15h | 1º piso): CT de Surf Léo Neves.
Tarde (15h-16h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.
Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.
Quinta-feira (25/06):
Manhã (10h-11h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.
Manhã (10h-11h | 2º piso): Parque Tecnológico.
Tarde (14h-15h | 1º piso): CT de Surf Léo Neves.
Tarde (15h-16h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.
Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.
Sexta-feira (26/06):
Manhã (10h-11h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.
Tarde (14h-15h | 1º piso): CT de Surf Léo Neves.
Tarde (15h-16h | 1º piso): Centro de Atendimento ao Turista.
Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.
Sábado (27/06):
Tarde (15h10-16h | 2º piso): Parque Tecnológico.
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