Feira Lilás fortalece o empreendedorismo feminino em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
O programa atende prioritariamente mulheres em tratamento oncológico, mulheres que superaram a violência doméstica, mães atípicas, mães enlutadas e aquelas que precisaram reconstruir suas vidas após mudanças motivadas por situações de violência.
Um dos destaques da ação é o incentivo à sustentabilidade e à economia circular. Muitas das peças comercializadas pelas empreendedoras são produzidas a partir do reaproveitamento de materiais que seriam descartados. Tecidos ganham nova vida na forma de bolsas, acessórios e artesanatos, enquanto garrafas de vidro são transformadas em itens decorativos e bonecas artesanais.
Em complemento, a Secretaria promove oficinas gastronômicas que ensinam a produção de alimentos, doces e outros produtos culinários, ampliando as possibilidades de geração de renda para diversas famílias.
Mais do que uma feira de produtos, a Feira Lilás representa um espaço de valorização, acolhimento e oportunidades, permitindo que mulheres conquistem independência financeira e protagonismo em suas trajetórias.
A Prefeitura de Saquarema está convidando moradores e visitantes para a próxima edição da Feira Lilás, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de junho, das 16h às 22h, na Praça Oscar de Macedo Soares (ao lado do restaurante Marisco), no Centro, com entrada gratuita.
Será mais uma oportunidade para o público conhecer, prestigiar e apoiar o talento das empreendedoras de Saquarema, fortalecendo uma iniciativa que transforma vidas e impulsiona o desenvolvimento social do município.
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