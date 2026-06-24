Feira Lilás fortalece o empreendedorismo feminino em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Feira Lilás fortalece o empreendedorismo feminino em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/06/2026 19:03

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, desenvolve uma importante política pública voltada ao empreendedorismo feminino, unindo capacitação, geração de renda, sustentabilidade e inclusão social. Mais do que incentivar negócios, a iniciativa, denominada Feira Lilás, contribui para a autonomia financeira, o fortalecimento da autoestima e a construção de novas oportunidades para mulheres que enfrentaram situações de vulnerabilidade.

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O programa atende prioritariamente mulheres em tratamento oncológico, mulheres que superaram a violência doméstica, mães atípicas, mães enlutadas e aquelas que precisaram reconstruir suas vidas após mudanças motivadas por situações de violência.Um dos destaques da ação é o incentivo à sustentabilidade e à economia circular. Muitas das peças comercializadas pelas empreendedoras são produzidas a partir do reaproveitamento de materiais que seriam descartados. Tecidos ganham nova vida na forma de bolsas, acessórios e artesanatos, enquanto garrafas de vidro são transformadas em itens decorativos e bonecas artesanais.Em complemento, a Secretaria promove oficinas gastronômicas que ensinam a produção de alimentos, doces e outros produtos culinários, ampliando as possibilidades de geração de renda para diversas famílias.Mais do que uma feira de produtos, a Feira Lilás representa um espaço de valorização, acolhimento e oportunidades, permitindo que mulheres conquistem independência financeira e protagonismo em suas trajetórias.A Prefeitura de Saquarema está convidando moradores e visitantes para a próxima edição da Feira Lilás, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de junho, das 16h às 22h, na Praça Oscar de Macedo Soares (ao lado do restaurante Marisco), no Centro, com entrada gratuita.Será mais uma oportunidade para o público conhecer, prestigiar e apoiar o talento das empreendedoras de Saquarema, fortalecendo uma iniciativa que transforma vidas e impulsiona o desenvolvimento social do município.