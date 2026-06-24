Saquarema abre inscrições para dois cursos gratuitos de construção civil em Jaconé - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema abre inscrições para dois cursos gratuitos de construção civil em JaconéDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/06/2026 19:11

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI), está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação profissional no CECAPS Jaconé: Pintor de Edificações e Instalador de Revestimento Cerâmico.

Com carga horária de 224 horas cada, os cursos combinam disciplinas técnicas específicas e aulas de desenvolvimento humano, realizadas de segunda a sexta-feira. O curso de Instalador de Revestimento Cerâmico acontece no período da manhã, enquanto o de Pintor de Edificações é ofertado à tarde. Cada turma conta com 16 vagas.

Para se inscrever

As vagas são destinadas a moradores com 18 anos ou mais e escolaridade mínima de 5º ano do Ensino Fundamental que desejam ingressar ou se aperfeiçoar no setor da construção civil.

Após a seleção, os candidatos devem confirmar a vaga, presencialmente, nos dias 30 de junho e 1º de julho, das 8h às 16h, no Centro de Capacitação Vinícius Vidal França - CECAPS Jaconé, localizado na Rua 97 com Rua 13, em frente à Praça Guilherme Menezes Rangel, onde também serão ministradas as aulas. A matrícula só é efetivada após o recebimento do e-mail de confirmação de entrada na turma.

Documentos necessários para a confirmação presencial: 2 fotos 3×4, cópias de RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade

As aulas têm início previsto para 6 de julho e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 99213-9641.

Com essas novas oportunidades, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 34 cursos preparatórios e de capacitação gratuitos disponibilizados, somente no ano de 2026, à população, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.