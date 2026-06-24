Saquarema abre inscrições para dois cursos gratuitos de construção civil em JaconéDivulgação/Prefeitura de Saquarema

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Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI), está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação profissional no CECAPS Jaconé: Pintor de Edificações e Instalador de Revestimento Cerâmico.
Com carga horária de 224 horas cada, os cursos combinam disciplinas técnicas específicas e aulas de desenvolvimento humano, realizadas de segunda a sexta-feira. O curso de Instalador de Revestimento Cerâmico acontece no período da manhã, enquanto o de Pintor de Edificações é ofertado à tarde. Cada turma conta com 16 vagas.
Para se inscrever
As vagas são destinadas a moradores com 18 anos ou mais e escolaridade mínima de 5º ano do Ensino Fundamental que desejam ingressar ou se aperfeiçoar no setor da construção civil.
As inscrições devem ser feitas nos dias 25 e 26 de junho, diretamente pelo aplicativo Colab, nos seguintes links: Instalador de Revestimento Cerâmico e Pintor de Edificações.
Após a seleção, os candidatos devem confirmar a vaga, presencialmente, nos dias 30 de junho e 1º de julho, das 8h às 16h, no Centro de Capacitação Vinícius Vidal França - CECAPS Jaconé, localizado na Rua 97 com Rua 13, em frente à Praça Guilherme Menezes Rangel, onde também serão ministradas as aulas. A matrícula só é efetivada após o recebimento do e-mail de confirmação de entrada na turma.
Documentos necessários para a confirmação presencial: 2 fotos 3×4, cópias de RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade
As aulas têm início previsto para 6 de julho e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 99213-9641.
Com essas novas oportunidades, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 34 cursos preparatórios e de capacitação gratuitos disponibilizados, somente no ano de 2026, à população, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.