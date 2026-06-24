aluno municipal Jandair Júnior, de 15 anos, busca carreira profissional no vôlei Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Jovem de Saquarema começou a jogar vôlei na escola e hoje busca carreira profissional
Jandair Júnior, de 15 anos, atualmente, joga no Fluminense e vê o esporte como perspectiva de carreira
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Prefeitura de Saquarema abre inscrições para dois cursos gratuitos de construção civil em Jaconé
Inscrições para os cursos de Pintor de Edificações e Instalador de Revestimento Cerâmico abrem na quinta-feira (25). Aulas começam em 06 de julho
Feira Lilás fortalece o empreendedorismo feminino e promove transformação social em Saquarema
Próxima edição tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de junho, das 16h às 22h, na Praça Oscar de Macedo Soares
Daniela Soares inaugura melhorias em escola e rebate críticas nas redes sociais
"A eleição de prefeito é só em 2028. Em 2028 a gente resolve. Deixa eu governar", disse. Ela também afirmou estar preparada para embates políticos e declarou não se intimidar com pressões ou ataques virtuais
Fabinho Costa cumpre agenda no Rio em busca de recursos para Iguaba
Prefeito se reúne com presidente do DER-RJ e com Douglas Ruas para tratar de mobilidade, infraestrutura, turismo e captação de investimentos
Pré-campanha ao governo ganha força com encontro de Douglas Ruas e prefeitos
Região dos Lagos teve participação expressiva. Estiveram presentes Daniela Soares, de Araruama, e Lucimar Vidal, de Saquarema; Fábio do Pastel, de São Pedro da Aldeia; e Carlos Augusto, de Rio das Ostras
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