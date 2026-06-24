aluno municipal Jandair Júnior, de 15 anos, busca carreira profissional no vôlei - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

aluno municipal Jandair Júnior, de 15 anos, busca carreira profissional no vôlei Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/06/2026 19:19

Saquarema - No mês de junho, em Saquarema, a Olimpíada Estudantil promove a integração entre escolas públicas e privadas e movimenta as quadras do Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos Magalhães com a participação de cerca de 3,4 mil alunos entre 12 e 17 anos. Representando 26 instituições de ensino, os estudantes disputam partidas de queimada, handebol, voleibol e futsal, nas categorias masculina e feminina.

O aluno municipal Jandair Júnior, de 15 anos, representa sua escola em todas as modalidades, mas afirma que a sua favorita é o vôlei, que há quatro anos ele começou a praticar, por incentivo dos colegas e pela união do time da escola. Atualmente, o aluno joga no Fluminense e vê o esporte como perspectiva de carreira. “O esporte mudou a minha vida. Antes eu era mais desligado, não ligava muito para as coisas. O vôlei mudou meu pensamento, me deu mais maturidade e respeito. Hoje, eu quero seguir uma carreira profissional”, destacou Jandair para quem a experiência nas Olimpíadas Estudantis é positiva e motivo de diversão jogar com os colegas enfrentando os amigos de outras escolas.

Esporte é fundamental

“Investir em educação é investir no futuro da nossa cidade. Temos muito orgulho de ter uma média no Ideb superior à do estado e à do país, mas, para nós, a educação vai muito além da sala de aula. O incentivo à prática de esportes é fundamental na formação dos nossos jovens. Ver o sucesso desta olimpíada nos mostra que estamos no caminho certo”, destacou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

O sucesso das Olimpíadas Estudantis, cujo encerramento da edição deste ano está previsto para o dia 5 de julho, reflete o momento da educação em Saquarema, que nos últimos anos teve um crescimento expressivo em infraestrutura e em qualidade. Entre 2021 e 2025, o número de unidades escolares e o número de alunos matriculados saltaram 39% e 33%, respectivamente. O evento mostra que o investimento do município vai para além da sala de aula, destacando o incentivo ao esporte como pilar na formação da cidade.