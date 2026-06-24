Bolsas universitárias de Saquarema impulsionam mulheres no curso - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Bolsas universitárias de Saquarema impulsionam mulheres no cursoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/06/2026 19:26

Saquarema - Celebrado mundialmente em 23 de junho, o Dia Internacional da Mulher na Engenharia é uma data marcada por debates sobre a representatividade feminina na área. Em Saquarema, meninas como Marla de Souza Isahias provam que o cenário vem mudando na prática. Através do Conexão Universitária (COUNI), programa da Prefeitura que já beneficiou mais de 12 mil estudantes desde a sua criação, em 2022, moradores da cidade encontram o suporte financeiro para ingressar e permanecer em um ambiente historicamente dominado por homens.

Aos 24 anos e cursando o sétimo período de engenharia civil, Marla vive uma realidade que começou a ser desenhada ainda na infância. No meio da rotina de reformas da própria casa, ela parou de sonhar com a medicina e foi conquistada pela construção civil. “Lá em casa, sempre fui rodeada por obras. Sabe como é? Quem é de baixa renda faz uma reforma aqui, aí o dinheiro acaba e a gente para. Depois, junta mais um pouco e reinicia. Fica nesse ciclo por alguns anos. Foi no meio disso tudo que comecei a desejar fazer engenharia civil”, disse a estudante.

O sonho de seguir a profissão, no entanto, esbarrava no alto custo das mensalidades na rede privada, um obstáculo superado com a criação do Conexão Universitária no município. A estudante conta que o auxílio financeiro da prefeitura também custeia a compra de materiais, ferramentas e despesas diárias, que garantem a permanência no curso até a formatura e é fundamental para alunos de cursos de tempo integral, que não conseguem conciliar os estudos com trabalho.

Quando ingressou na faculdade, no início de 2023, Marla encontrou uma realidade previsível: uma sala de aula com quase 70 estudantes, em sua grande maioria homens. Mesmo com a diferença, Marla não se deixou abalar e, ao longo do curso, percebeu a persistência de meninas que, como ela, querem fazer a diferença na engenharia da cidade. De acordo com dados do município, dos mais de 12 mil candidatos aprovados para as bolsas do COUNI, 7 mil eram mulheres.

“Percebemos que, conforme o curso avançava e ocorriam algumas desistências, quem realmente foi ficando na sala foram as mulheres. Me sinto lisonjeada em representar Saquarema e fazer parte disso. Eu acredito que só a força da mulher mesmo para trazer a diferença e fazer coisas importantes e relevantes para a engenharia civil da nossa cidade”, comentou Marla.

A menina relata que a determinação para lidar com a rotina pesada vem do histórico familiar. Marla aponta a mãe e a avó paterna como suas maiores referências de resiliência. A avó passou a vida inteira sem acesso à alfabetização enquanto cuidava da família e aprendeu a escrever o próprio nome apenas aos 50 anos. Já a mãe, trabalhadora doméstica, sempre buscou abrir caminhos para os filhos.

Meninas como Marla encontram no Conexão Universitária uma possibilidade de sonhar um futuro mesmo em áreas majoritariamente masculinas. Para Lucimar Vidal, Prefeita de Saquarema, a educação é a chave do futuro do município. “Ver o crescimento da participação feminina em cursos como a Engenharia Civil mostra que o COUNI cumpre o seu papel social mais nobre: o de dar igualdade de oportunidades. Quando garantimos a bolsa integral, estamos permitindo que o talento dessas jovens se sobreponha às dificuldades financeiras. Investir no estudo dessas mulheres é garantir que a Saquarema de amanhã seja projetada e liderada por mentes qualificadas da nossa própria terra”, declarou a Prefeita.

Os planos de Marla para o pós-formada envolvem o retorno prático para o município. Atualmente, ela estagia em uma concessionária de água e planeja especializações em infraestrutura urbana e em áreas fundamentais da gestão pública, como sistemas de drenagem, saneamento básico e macrodrenagem. “Quero implementar tudo que eu estudei e tudo que eu me capacitei para dentro do município”, conclui.

Educação em Saquarema

O programa Conexão Universitária de Saquarema oferece bolsas de estudo integrais 100% custeadas pela prefeitura. Para os mais novos, o investimento em infraestrutura também aparece nos números: em 2021, a rede municipal contava com 54 escolas, hoje, esse número saltou para 79 unidades.

Esse trabalho já se reflete em resultados reais, com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos últimos anos do ensino fundamental, que cresceu de 4,9, em 2021, para 5,3 em 2023, consolidando o município como uma referência em ensino de qualidade na região.