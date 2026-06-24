Teatro Mário Lago, em Saquarema, terá espetáculos para todos os públicos neste fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Cineclube Cinemarés
O Cineclube Cinemarés é uma iniciativa do Núcleo de Cinema de Saquarema dedicada à difusão da produção audiovisual brasileira, latino-americana, africana e asiática. Com foco em obras que estão fora do circuito comercial, as sessões são sempre seguidas por rodas de conversa e debates. Mais do que exibir filmes, o projeto busca estimular o pensamento crítico e formar novas plateias na região. O Cinemarés atua firmemente na democratização do acesso à cultura, no empoderamento cidadão e na salvaguarda da memória, valorizando as tradições e a identidade local de Saquarema.
As exibições são gratuitas e abertas a toda a comunidade, reafirmando o compromisso do Núcleo de Cinema de Saquarema com a descentralização cultural e a formação humana por meio da arte.
A curadoria, produção e divulgação são de Juliana Ferreira, Jaques Lucas Cavalcanti e Luana Paschoa. Os dois últimos também são responsáveis pela exibição e a última também pela apresentação.
O evento Preto x Branco, do Cineclube Cinemarés, com direção de Wagner Morales, será realizado na sexta-feira (26), às 15h, com duração de 60 minutos e a classificação indicativa é 12 anos.
Terapias Integrativas Teatral
O projeto de Terapias Integrativas Teatral, propõe a realização de um evento cultural, integrado com a ocupação artística. A proposta articula diferentes linguagens terapêuticas, como encenação, música, dança, coral, contação de história e artes visuais.
A coordenação geral é de Roberta Nazza dos S. Vieira, a coordenação pedagógica de Alba Acioly e o espetáculo conta com a participação de convidados.
O evento será encenado no sábado (27), às 16h, e o tempo de duração é 3 horas. A classificação indicativa é livre e o valor do ingresso 1kg de alimentos não perecíveis.
A Bela e a Fera
Um clássico cheio de músicas, coreografia e humor. A Bela e a Fera é um espetáculo para crianças de todas as idades.
O castelo é habitado por objetos encantados, como o relógio, o candelabro, o bule e uma xícara, todos também afetados pela maldição. À medida que Bela e a Fera compartilham momentos e desafios, ela enxerga além da aparência assustadora e descobre a bondade e a solidão do príncipe amaldiçoado.
No palco estarão Analyce Silva, Carlos Marques, Caterine Mota, Nikolas Cipriano, Lucas Vidal, Miriam Real, Amandha Lima, Ely Barcelos e Ryan Mattos. A produção é de Marcelo Lavinas e o som é operado por Heloísa Dias.
O espetáculo será exibido às 16h no domingo (28), com tempo de duração de 55 minutos. A classificação indicativa é livre e os ingressos podem ser obtidos pelo Sympla, por R$ 50,00 e R$ 25,00 (meia-entrada).
O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.
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