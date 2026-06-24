Teatro Mário Lago, em Saquarema, terá espetáculos para todos os públicos neste fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago, em Saquarema, terá espetáculos para todos os públicos neste fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/06/2026 19:44

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, localizado em Saquarema, terá três espetáculos nesse próximo final de semana: Cineclube Cinemarés (Preto x Branco), Terapias Integrativas Teatral e A Bela e a Fera.



Cineclube Cinemarés



O Cineclube Cinemarés é uma iniciativa do Núcleo de Cinema de Saquarema dedicada à difusão da produção audiovisual brasileira, latino-americana, africana e asiática. Com foco em obras que estão fora do circuito comercial, as sessões são sempre seguidas por rodas de conversa e debates. Mais do que exibir filmes, o projeto busca estimular o pensamento crítico e formar novas plateias na região. O Cinemarés atua firmemente na democratização do acesso à cultura, no empoderamento cidadão e na salvaguarda da memória, valorizando as tradições e a identidade local de Saquarema.



As exibições são gratuitas e abertas a toda a comunidade, reafirmando o compromisso do Núcleo de Cinema de Saquarema com a descentralização cultural e a formação humana por meio da arte.



A curadoria, produção e divulgação são de Juliana Ferreira, Jaques Lucas Cavalcanti e Luana Paschoa. Os dois últimos também são responsáveis pela exibição e a última também pela apresentação.



O evento Preto x Branco, do Cineclube Cinemarés, com direção de Wagner Morales, será realizado na sexta-feira (26), às 15h, com duração de 60 minutos e a classificação indicativa é 12 anos.



Terapias Integrativas Teatral



O projeto de Terapias Integrativas Teatral, propõe a realização de um evento cultural, integrado com a ocupação artística. A proposta articula diferentes linguagens terapêuticas, como encenação, música, dança, coral, contação de história e artes visuais.



A coordenação geral é de Roberta Nazza dos S. Vieira, a coordenação pedagógica de Alba Acioly e o espetáculo conta com a participação de convidados.



O evento será encenado no sábado (27), às 16h, e o tempo de duração é 3 horas. A classificação indicativa é livre e o valor do ingresso 1kg de alimentos não perecíveis.



A Bela e a Fera



Um clássico cheio de músicas, coreografia e humor. A Bela e a Fera é um espetáculo para crianças de todas as idades.