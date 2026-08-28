Aplicativo reduz de 33,5h para 2,5h análise para abertura de empresas em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Aplicativo reduz tempo para abertura de empresas em Saquarema
Tempo médio de análise dos processos caiu de 33,5 horas para 2,3 horas após a implementação da ferramenta pela Secretaria Municipal de Urbanismo
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Daniela Soares arma Guarda de Araruama e mira reforço no combate ao crime
Com R$ 1,3 milhão em investimentos, prefeita entrega equipamentos à primeira Guarda Civil Municipal armada do interior, segunda do Estado do Rio
Serginho aposta em novos voos para turbinar turismo e economia de Cabo Frio
Novas operações começam em dezembro e chegam em meio a números positivos na abertura de empresas e na geração de empregos
Mundial de Surfe de Joelho acontece em Saquarema até domingo
Ao todo, estão inscritos cerca de 68 atletas, alguns deles com mais de 70 anos de idade, representando 12 países
400 alunos do Conexão Universitária comemoram formatura em Saquarema
Estudantes que participaram do primeiro edital graduarem estudaram na Universidade de Vassouras e na Unilassale com bolsas do COUNI
Teatro Municipal de Saquarema recebe espetáculo de comédia no domingo
'Fim?', de realização da Cia. Amigos da Luz, será apresentado às 18h, no dia 30. Os ingressos podem ser obtidos online pelo site da Sympla
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