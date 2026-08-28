Aplicativo reduz de 33,5h para 2,5h análise para abertura de empresas em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Aplicativo reduz de 33,5h para 2,5h análise para abertura de empresas em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/08/2026 19:04

Saquarema - Um aplicativo desenvolvido por técnicos da Prefeitura de Saquarema diminuiu em até 96% o tempo de análise de licenciamento para abertura de empresas no município. Com a inovação, a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) traz agilidade para quem deseja abrir negócios em Saquarema: o tempo médio de análise dos processos caiu de 33,5 horas para 2,3 horas após a implementação da ferramenta.

O processo funciona de forma bem simples. Qualquer pessoa que vai abrir uma empresa na cidade precisa pedir uma autorização à Secretaria Municipal de Urbanismo. Os funcionários da pasta verificam a viabilidade desta empresa, ou seja, se a atividade econômica da firma está de acordo com as leis de zoneamento e ocupação do solo da região onde ela vai se localizar. Por exemplo: uma indústria não pode ser aberta em determinados pontos do município, devido a restrições legais.

Notificação a cada pedido

Antes do aplicativo, os técnicos da secretaria precisavam acessar o sistema Regin, da Junta Comercial, para verificar se havia novos pedidos de abertura de empresas. Agora, os funcionários recebem uma notificação no telefone celular todas as vezes em que alguém dá entrada em um pedido. Assim, podem analisar mais rapidamente se os pedidos atendem os requisitos legais.

“Essa agilidade é muito boa para os negócios. Agora, é mais fácil e mais rápido abrir uma empresa em Saquarema. Com esse aplicativo, valorizamos o tempo de quem faz negócios na cidade. E sabemos que essa é uma das coisas mais preciosas para quem deseja empreender”, afirma Gleydson Taquini, assessor da Secretaria Municipal de Urbanismo e responsável por desenvolver o aplicativo.

Taquini explica que a ferramenta, denominada “ViAgiliza”, utiliza algoritmos para enviar mensagens para o telefone dos funcionários da SMU informando se há novos pedidos de verificação da viabilidade da abertura de uma empresa no município. O sistema não traz custos e, além disso, os dados dos usuários ficam protegidos, pois as informações não saem do Regin, o sistema da Junta Comercial. O que existe é uma simples notificação de novos pedidos de análise. Em seguida, os servidores da SMU entram no Regin para analisar os processos. Isso garante não só agilidade, mas também segurança ao procedimento.