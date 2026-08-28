Defesa Civil de Saquarema participa de seminário sobre desastres socioambientais em Cabo Frio - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Defesa Civil de Saquarema participa de seminário sobre desastres socioambientais em Cabo FrioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/08/2026 19:12

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O evento reuniu representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ), Instituto Científico e Tecnológico de Defesa Civil, Centro de Estudos e Pesquisas em Defesa Civil e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), promovendo integração, capacitação e troca de conhecimentos para o fortalecimento das ações de prevenção, preparação e resposta aos desastres.A coordenação do evento foi da Tenente-coronel BM QOC Sílvia Santana do Amaral, Diretora da Escola de Defesa Civil, com participação do Dr. Vinicius Limeira Bernardo, Promotor de Justiça do MPRJ, e reuniu 12 municípios de toda a Baixada Litorânea.De acordo com dados do Governo do Estado, por meio do sistema Vigidesastres, da Secretaria de Estado de Saúde, desde o ano de 2023, a região registrou 1.609 pessoas desalojadas, 64 desabrigadas e 74 enfermas, além de 109.278 pessoas afetadas direta ou indiretamente por desastres. No mesmo período, a região contabilizou 4.534 imóveis afetados, além de danos em instalações públicas de educação e saúde.“Ter a possibilidade de estar reunido com representantes da Defesa Civil de toda a região é muito válido! Com o passar dos anos, temos visto que os desastres naturais e ambientais estão cada vez mais frequentes e em maior proporção. Conhecimento, integração e prevenção são pilares essenciais para protegermos vidas, não só na nossa cidade, mas em todo o país”, destacou o Diretor-geral da Defesa Civil Municipal, Pedro Soares.O seminário debateu temas de relevância para a população e órgãos públicos, tais como a gestão de riscos de desastres, política nacional e estadual de proteção e defesa civil, participação comunitária, simulados, captação de recursos, entre outros.