Encontro de Bandas de Saquarema será realizado no sábado (31) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Encontro de Bandas de Saquarema será realizado no sábado (31)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/10/2026 19:48 | Atualizado 13/10/2026 21:50

A música e a tradição vão marcar a programação cultural de Saquarema no sábado (31), com a realização do Encontro de Bandas de Saquarema. O evento será aberto ao público e terá início às 14h, em Sampaio Corrêa, nas proximidades do campo sintético.

Promovido pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, o encontro tem como objetivo valorizar a música, incentivar a cultura e dar destaque às apresentações das bandas participantes.

A programação será uma oportunidade para moradores e visitantes prestigiarem os músicos e apreciarem apresentações que destacam a tradição das bandas e sua contribuição para a cultura local. Além de promover o acesso à música, a iniciativa busca fortalecer os espaços de convivência e aproximar a população das manifestações culturais do município.

A Prefeitura está convidando moradores e visitantes a participar do encontro e prestigiar mais uma iniciativa de valorização da cultura em Saquarema.