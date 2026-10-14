Centro de Capacitação oferece 30 vagas em cursos profissionalizantes para os saquaremenses - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Centro de Capacitação oferece 30 vagas em cursos profissionalizantes para os saquaremensesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/10/2026 19:58

Prefeitura de Saquarema está oferecendo 30 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes por meio do Centro de Capacitação Profissional (CECAPS) José Carlos Cabral, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 25, em Bacaxá. As oportunidades são para os cursos de Design de Sobrancelhas e Consultoria de Imagem, com 15 vagas disponíveis para cada formação.

Consultoria de Imagem. Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e Ensino Fundamental completo até o 9º ano. As aulas serão realizadas no turno da manhã e as inscrições deverão ser feitas on-line, pela plataforma COLAB, de 16 a 20 de outubro para os cursos de Design de Sobrancelhas

Após a inscrição, os candidatos deverão comparecer presencialmente ao CECAPS nos dias 22 e 23 de outubro, das 8h às 16h, para confirmar a matrícula. A vaga será confirmada somente após o recebimento do e-mail de entrada na turma.

No dia da confirmação, será necessário apresentar uma foto 3×4, cópias do RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

A iniciativa é desenvolvida pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e busca ampliar o acesso à qualificação profissional, oferecendo oportunidades para quem deseja desenvolver novas habilidades e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Com esses dois cursos, já são 56 o número de cursos preparatórios e de capacitação gratuitos, disponibilizados aos moradores no ano de 2026.