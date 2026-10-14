Centro de Capacitação oferece 30 vagas em cursos profissionalizantes para os saquaremensesDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Centro de Capacitação oferece 30 vagas em cursos profissionalizantes
Oportunidades são para os cursos de Design de Sobrancelhas e Consultoria de Imagem, com 15 vagas disponíveis para cada formação
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Douglas Ruas lidera mobilização política e reúne apoiadores em Cabo Frio
Ato na Região dos Lagos reuniu lideranças políticas e destacou prioridades como segurança pública, combate ao feminicídio e investimentos no interior do estado
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Atividades acontecerão das 9h às 12h em Sampaio Corrêa, na terça-feira (20). Já na outra terça-feira (27), ação acontecerá em Bonsucesso
Saquarema otimiza atendimento ao cidadão com inteligência artificial
Ferramenta da Prefeitura foi desenvolvida para facilitar o acesso a informações e serviços municipais por meio do computador ou celular
Encontro de Bandas de Saquarema acontece em Sampaio Corrêa
Com entrada gratuita, evento acontecerá no sábado (31), às 14h, e valoriza a música, incentiva a cultura e destaca as bandas locais
Saquarema promove nova edição do Adote um Amigo com serviços gratuitos
Ação será realizado no sábado (24), às 8h, na Praça do Canhão. Tutores devem levar documento com foto, CPF e comprovante de residência
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