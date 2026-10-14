Saquarema leva vacinação à Praça de Santo Antônio, em Bacaxá - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema leva vacinação à Praça de Santo Antônio, em BacaxáDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/10/2026 20:01

Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará uma ação de vacinação na quinta (29) e sexta-feira (30), na Praça de Santo Antônio, em Bacaxá. O atendimento acontecerá das 9h às 16h, com o objetivo de facilitar o acesso da população à imunização.

Durante os dois dias, estarão disponíveis vacinas contra a tríplice viral, a febre amarela e a Covid-19. A iniciativa busca incentivar a atualização da caderneta de vacinação e ampliar a proteção dos moradores contra doenças que podem ser prevenidas por meio da imunização.

A ação também oferece mais comodidade à população, levando os serviços de saúde a um espaço de fácil acesso e reforçando a importância de manter as vacinas em dia, conforme as recomendações dos profissionais de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a aproveitarem a oportunidade para verificar sua situação vacinal e cuidar da própria saúde e da proteção de toda a família.