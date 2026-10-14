Saquarema leva vacinação à Praça de Santo Antônio, em BacaxáDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema leva vacinação à Praça de Santo Antônio
Atendimento acontecerá na quinta (29) e sexta-feira (30), das 9h às 16h, com o objetivo de facilitar o acesso da população à imunização
Prefeitura de Saquarema leva vacinação à Praça de Santo Antônio
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Centro de Capacitação oferece 30 vagas em cursos profissionalizantes
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Ato na Região dos Lagos reuniu lideranças políticas e destacou prioridades como segurança pública, combate ao feminicídio e investimentos no interior do estado
Saquarema promove campanha Outubro Rosa Pet
Atividades acontecerão das 9h às 12h em Sampaio Corrêa, na terça-feira (20). Já na outra terça-feira (27), ação acontecerá em Bonsucesso
Saquarema otimiza atendimento ao cidadão com inteligência artificial
Ferramenta da Prefeitura foi desenvolvida para facilitar o acesso a informações e serviços municipais por meio do computador ou celular
Encontro de Bandas de Saquarema acontece em Sampaio Corrêa
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