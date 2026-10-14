Prefeitura de Saquarema promove ações do Outubro Rosa - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove ações do Outubro RosaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/10/2026 20:10

A Prefeitura de Saquarema, por meio das secretarias municipais da Mulher e de Saúde, segue com a programação do Outubro Rosa , com ações de conscientização, prevenção e promoção da saúde da mulher em diferentes pontos do município. As atividades incluem atendimentos nas unidades de saúde, ações educativas, uma exposição sobre histórias de superação e uma palestra sobre o câncer de mama e do colo do útero.

No sábado (17), todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município participarão do Dia D do Outubro Rosa, das 8h às 12h, oferecendo exame preventivo, encaminhamento para mamografia, consulta de enfermagem e vacinação. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços de saúde e incentivar o diagnóstico precoce.

A programação também conta com a exposição Por trás do lenço existe uma História, promovida pela Secretaria Municipal da Mulher, de 15 a 30 de outubro, no Hospital Nossa Senhora de Nazareth, localizado na Rua Fábio Lúcio dos Santos, nº 158, em Verde Vale. A mostra dá visibilidade às experiências de mulheres que enfrentam ou enfrentaram o câncer de mama, promovendo empatia, acolhimento e valorização de suas histórias.

As ações educativas continuam na terça-feira (20), das 9h às 12h, na Praça de Sampaio Corrêa, e na quarta-feira (21), no mesmo horário, na Colônia dos Pescadores. Na sexta-feira (23), a atividade será realizada na orla da praia de Jaconé, também das 9h às 12h, com orientações sobre prevenção, aferição da pressão arterial e verificação da glicemia capilar.

Encerrando a programação, na terça-feira (27), das 9h às 11h, a Clínica da Mulher receberá uma palestra sobre o câncer de mama e do colo do útero, além de ações de promoção e prevenção da saúde.

Com a iniciativa, o Município reforça a importância do acompanhamento regular, da prevenção e do acesso à informação, incentivando as mulheres a procurarem os serviços de saúde e a manterem os cuidados em dia.

