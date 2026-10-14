Prefeitura de Saquarema promove Pedalada Outubro Rosa neste domingo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove Pedalada Outubro Rosa neste domingoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/10/2026 21:06 | Atualizado 14/10/2026 21:06

A Prefeitura de Saquarema realizará neste domingo (18), a Pedalada Outubro Rosa , uma iniciativa que une atividade física, conscientização e promoção da saúde. A concentração será às 8h, na Secretaria Municipal da Mulher, com destino à Praça do Coração.

A ação integra a campanha Outubro Rosa, que busca ampliar a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A proposta é reunir moradores em uma manhã de esporte e integração, incentivando hábitos saudáveis e reforçando os cuidados com a saúde da mulher.

A pedalada também será uma oportunidade para mobilizar a população em torno de uma causa importante, lembrando que a atenção à saúde e a realização de exames preventivos, conforme orientação dos profissionais de saúde, são fundamentais para o cuidado e a qualidade de vida.

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, convida moradores e visitantes a participarem da atividade e se unirem a esse movimento de conscientização.