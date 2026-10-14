Prefeitura de Saquarema promove Pedalada Outubro Rosa neste domingoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema realiza Pedalada Outubro Rosa neste domingo
Proposta é reunir moradores em uma manhã de esporte. Concentração será às 8h, na Secretaria da Mulher, com destino à Praça do Coração
Prefeitura de Saquarema realiza Pedalada Outubro Rosa neste domingo
Proposta é reunir moradores em uma manhã de esporte. Concentração será às 8h, na Secretaria da Mulher, com destino à Praça do Coração
Prefeitura de Saquarema promove oficinas de educação ambiental
Iniciativa percorrerá três territórios do município. Primeiro encontro acontecerá na sexta-feira (30), na Casa do Educador, das 8h às 17h
Outubro Rosa: Saquarema promove conscientização da saúde da mulher
Atividades incluem atendimentos nas unidades de saúde, ações educativas, exposição e uma palestra sobre o câncer de mama e do colo do útero
Prefeitura de Saquarema leva vacinação à Praça de Santo Antônio
Atendimento acontecerá na quinta (29) e sexta-feira (30), das 9h às 16h, com o objetivo de facilitar o acesso da população à imunização
Centro de Capacitação oferece 30 vagas em cursos profissionalizantes
Oportunidades são para os cursos de Design de Sobrancelhas e Consultoria de Imagem, com 15 vagas disponíveis para cada formação
Douglas Ruas lidera mobilização política e reúne apoiadores em Cabo Frio
Ato na Região dos Lagos reuniu lideranças políticas e destacou prioridades como segurança pública, combate ao feminicídio e investimentos no interior do estado
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