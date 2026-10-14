Prefeitura promove oficinas de educação ambiental para ouvir moradores e construir ações para Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura promove oficinas de educação ambiental para ouvir moradores e construir ações para SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/10/2026 20:51

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará entre outubro e novembro as Oficinas do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA) . A iniciativa percorrerá três territórios do município, com encontros voltados à escuta da população, à valorização das características locais e à construção coletiva de propostas para o futuro ambiental da cidade.

As oficinas serão realizadas em diferentes localidades, permitindo que moradores compartilhem suas experiências, percepções e sugestões sobre as questões ambientais presentes no cotidiano de suas comunidades. A proposta é reconhecer que cada praia, lagoa e bairro possui características próprias, construídas também pela relação das pessoas com o lugar onde vivem.

O primeiro encontro acontecerá na sexta-feira (30), na Casa do Educador, em Saquarema, das 8h às 17h. A segunda oficina será realizada em Sampaio Corrêa, no dia 4 de novembro, no Parque de Exposições, também das 8h às 17h. Já a terceira atividade está marcada para o dia 10 de novembro, no auditório da Escola Municipal Walkides, em Vilatur, no mesmo horário.

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma COLAB . Os interessados são convidados a participar da oficina correspondente ao seu território, contribuindo com ideias e experiências que possam ajudar a orientar as ações de educação ambiental no município.

Com o lema de que sem a voz da população a conversa fica incompleta, o ProMEA busca fortalecer a participação cidadã e ampliar o diálogo entre o poder público e a comunidade. A iniciativa pretende construir caminhos conjuntos para a preservação ambiental, incentivando o cuidado com os recursos naturais e o desenvolvimento de uma cidade cada vez mais consciente e sustentável.