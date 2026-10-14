Prefeitura promove oficinas de educação ambiental para ouvir moradores e construir ações para SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema promove oficinas de educação ambiental
Iniciativa percorrerá três territórios do município. Primeiro encontro acontecerá na sexta-feira (30), na Casa do Educador, das 8h às 17h
Prefeitura de Saquarema promove oficinas de educação ambiental
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Atividades acontecerão das 9h às 12h em Sampaio Corrêa, na terça-feira (20). Já na outra terça-feira (27), ação acontecerá em Bonsucesso
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