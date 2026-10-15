Saquarema participa de oficina nacional do projeto Cidades + Inteligentes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema participa de oficina nacional do projeto Cidades + InteligentesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/10/2026 19:54

Saquarema segue avançando na construção de uma gestão pública mais integrada, inovadora e orientada por dados. Na última semana, uma comitiva da Prefeitura de Saquarema esteve em São Paulo para participar, na quarta-feira (7), da 3ª Oficina de Capacitação e Nivelamento Conceitual da Macrorregião Sudeste, realizada no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), no âmbito do programa federal Rede Piloto de Cidades + Inteligentes.

O município foi o único do Estado do Rio de Janeiro selecionado para integrar a iniciativa, que reúne 22 cidades brasileiras com o objetivo de apoiar a transformação digital e fortalecer a capacidade dos governos locais de planejar, inovar e oferecer serviços públicos cada vez melhores à população.

Promovido pelo Ministério das Cidades, com coordenação nacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e participação do IPT, o programa busca apoiar os municípios na identificação de desafios, oportunidades e prioridades para uma gestão pública mais eficiente, sustentável e conectada às necessidades dos cidadãos.

A participação de Saquarema é resultado de um trabalho técnico que já mobilizou diferentes secretarias municipais. A etapa de diagnóstico envolveu a coleta de dados, questionários e entrevistas com técnicos e especialistas, organizados em 11 eixos temáticos e 59 dimensões de análise. Durante a oficina, representantes dos seis municípios da Região Sudeste selecionados, convidados e especialistas compartilharam experiências, discutiram desafios comuns e aprofundaram conceitos relacionados à governança, à inovação e à resiliência climática.

Em Saquarema, esse processo tem no GeoSaquá – plataforma municipal de geoprocessamento e inteligência territorial – um importante instrumento de apoio à gestão baseada em dados. A plataforma reúne informações territoriais que podem subsidiar o planejamento urbano, a formulação de políticas públicas e a tomada de decisões, contribuindo para uma atuação municipal cada vez mais integrada.

Identificando avanços e desafios

“Essa experiência nos permite conhecer boas práticas de outras cidades e, principalmente, olhar para nossa própria realidade de fora para dentro, identificando nossos avanços e os desafios que ainda precisamos superar. Com um acompanhamento técnico contínuo, conseguimos avaliar com mais clareza nosso estágio de transformação digital nos 11 eixos do programa”, afirmou o Secretário Municipal de Urbanismo, Felipe de Oliveira Araújo.

Com a conclusão dessa etapa, o trabalho seguirá para o aprofundamento das estratégias e a construção do Plano de Ação de Saquarema, que deverá orientar as próximas iniciativas de transformação digital do município. A expectativa é fortalecer a integração entre as secretarias, aprimorar os processos de gestão e ampliar a capacidade da prefeitura de planejar, acompanhar e avaliar os resultados das políticas públicas.