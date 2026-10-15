Dia dos Professores em Saquarema é celebrado com conquitas na educação - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Dia dos Professores em Saquarema é celebrado com conquitas na educaçãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/10/2026 18:54

No Dia dos Professores, nesta quinta-feira (15), a educação de Saquarema tem muitos motivos para celebrar. A rede municipal da cidade nunca teve um número tão grande de professores. Os dados mais recentes do Censo Escolar, do Ministério da Educação, apontam que as escolas municipais de Saquarema tinham, no fim de 2025, 1.450 professores, um crescimento de 68,9% em cinco anos. O crescimento do número de professores da rede com Ensino Superior também é o maior da história, 70.9%. Por trás das estatísticas, há pessoas que se dedicam com muita paixão ao ofício.

O escritor Otávio Júnior, vencedor do Prêmio Jabuti 2020 na categoria literatura infantil, com o livro “Da Minha Janela”, ressalta a importância dos docentes na formação de alunos. “O professor é espelho para os alunos. Ele vai estimular a criação a partir do olhar. Quando o professor é apaixonado pela literatura, ele também apaixona os educandos. Porque esse amor perpassa através da mente, através do olhar. Então, é importante que os professores tenham esse brilho no olhar. Isso é fundamental para apaixonar os educandos para a escrita e para a produção textual”, afirmou.

A professora Gabriela Nagamatsu, dá aulas de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Edilson Vignoli Marins, em Rio da Areia. Ela ressalta a importância dos professores na formação dos alunos. “Nós enquanto professores precisamos estimular os alunos à leitura e à escrita. À leitura do mundo. Olhar o mundo, olhar a natureza, também é muito importante para esse olhar mais sensível. A poesia, o texto poético nos ajuda nisso, a nos tornar mais sensíveis. É importante que nós, professores, tenhamos esses sonhos, essa vontade de mudar o mundo. Seguir com essa vontade de ser forte e com esse amor pela profissão”, comentou.

Aluna de Gabriela na EJA da Edilson Vignoli Marins, a aposentada Maria de Fátima da Silva Cardoso, 67 anos, reconhece a importância dos docentes. “Todos os professores da unidade fazem parte da minha vida. Inclusive, a professora Gabriela. Eles me ajudaram muito. Eu entrei para a escola com um sufoco de depressão e eles me abraçaram. Estão me abraçando até hoje”, declarou.

Maria de Fátima nos lembra que, além de ensinar, professores fazem parte das vidas dos alunos. E esta data é a oportunidade para celebrar a participação desses profissionais na formação de saquaremenses do presente e do futuro.