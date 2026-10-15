Prefeitura de Saquarema passa a utilizar a Plataforma APROVA para manifestações de Ouvidoria - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema passa a utilizar a Plataforma APROVA para manifestações de OuvidoriaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/10/2026 18:36

A partir de 1º de novembro de 2026, a Prefeitura de Saquarema passará a receber as manifestações dirigidas à Ouvidoria municipal por meio do sistema APROVA. A plataforma será o canal oficial para o registro de reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações dos cidadãos, reunindo em um único ambiente digital o acesso a esses serviços.

A mudança integra o processo de modernização dos serviços públicos municipais, com foco na ampliação do atendimento digital e na simplificação dos procedimentos para a população. Por meio do endereço www.saquarema.aprova.com.br , os moradores poderão registrar suas manifestações e acompanhar o andamento das respostas com mais praticidade e transparência.

Incentivo à participação dos cidadãos

Para a Prefeita Lucimar Vidal, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a melhoria dos serviços e o diálogo permanente com os moradores: “Estamos trabalhando para tornar os serviços públicos cada vez mais acessíveis, modernos e eficientes. Com o novo sistema, queremos facilitar o contato da população com a Prefeitura, incentivar a participação dos cidadãos e ampliar a transparência na gestão pública”, destacou.

A Ouvidoria é um instrumento fundamental de participação social, pois permite que a população apresente suas demandas, avalie os serviços prestados e contribua para a identificação de pontos que precisam ser aperfeiçoados. As manifestações também auxiliam a administração municipal na compreensão das necessidades dos cidadãos.

Fortalecendo a transparência

De acordo com a Secretária Municipal de Transparência e Integridade, Daniele Ramos Marques da Cruz, a implantação do APROVA representa mais um passo na organização e no aprimoramento dos canais de atendimento ao cidadão. “A Ouvidoria é um espaço essencial para ouvir a população e transformar suas manifestações em informações que contribuam para a melhoria dos serviços públicos. Com o novo sistema, buscamos oferecer mais facilidade no registro das demandas e no acompanhamento das respostas, fortalecendo a transparência e a relação entre o cidadão e a administração municipal”, afirmou.

A partir de 1º de novembro, todas as manifestações de Ouvidoria deverão ser registradas pelo novo sistema. A Prefeitura orienta os moradores a conhecerem a plataforma e a utilizarem o canal para apresentar suas demandas e colaborar com o desenvolvimento do município.