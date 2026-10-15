Prefeitura de Saquarema passa a utilizar a Plataforma APROVA para manifestações de OuvidoriaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema utiliza novo sistema para manifestações de Ouvidoria
Plataforma APROVA servirá para o registro de reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações dos cidadãos a partir de novembro
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Sem cumprir PCCV, Ramon enfrenta nova greve de docentes em Casimiro
Categoria cobra aplicação da lei aprovada pela própria gestão, pagamento de férias e estabilidade de concursados
Prefeitura de Saquarema realiza Pedalada Outubro Rosa neste domingo
Proposta é reunir moradores em uma manhã de esporte. Concentração será às 8h, na Secretaria da Mulher, com destino à Praça do Coração
Prefeitura de Saquarema promove oficinas de educação ambiental
Iniciativa percorrerá três territórios do município. Primeiro encontro acontecerá na sexta-feira (30), na Casa do Educador, das 8h às 17h
Outubro Rosa: Saquarema promove conscientização da saúde da mulher
Atividades incluem atendimentos nas unidades de saúde, ações educativas, exposição e uma palestra sobre o câncer de mama e do colo do útero
Prefeitura de Saquarema leva vacinação à Praça de Santo Antônio
Atendimento acontecerá na quinta (29) e sexta-feira (30), das 9h às 16h, com o objetivo de facilitar o acesso da população à imunização
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