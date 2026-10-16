Saquarema participou do II Encontro Nacional das Defesas Civis Municipais, em BrasíliaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema participa do II Encontro Nacional das Defesas Civis
Reunião promoveu momentos de capacitação, integração institucional e compartilhamento de experiências de gestão de riscos e desastres
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