Saquarema participou do II Encontro Nacional das Defesas Civis Municipais, em Brasília - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema participou do II Encontro Nacional das Defesas Civis Municipais, em BrasíliaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/10/2026 20:53

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública e da Diretoria-Geral Municipal de Proteção e Defesa Civil, participou do II Encontro Nacional das Defesas Civis Municipais , realizado em Brasília, na sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Representando o município, estiveram presentes o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade dos Santos, e o Diretor-Geral de Proteção e Defesa Civil, Pedro Paulo da Silva Valerio Soares.

O encontro reuniu representantes das Defesas Civis Municipais de diferentes regiões do país e promoveu momentos de capacitação, integração institucional e compartilhamento de experiências relacionadas à gestão de riscos e desastres.

Novas práticas e eficiência

“A participação de Saquarema no evento possibilita o contato com novas práticas, conhecimentos técnicos e estratégias que podem contribuir para o aprimoramento das ações desenvolvidas no município, especialmente nas áreas de prevenção, preparação, resposta e recuperação diante de situações de emergência e desastres”, afirmou o Secretário, Evanildo Andrade.

“Para a Prefeitura, a integração entre os órgãos de Proteção e Defesa Civil é fundamental para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à segurança da população e para o desenvolvimento de uma atuação cada vez mais preparada e eficiente diante dos diferentes cenários de risco”, completou o Diretor-Geral, Pedro Soares.

A participação no encontro também reforça o compromisso de Saquarema com a busca permanente por conhecimento, inovação e aperfeiçoamento das ações de proteção da população.

A Defesa Civil desempenha um papel fundamental na proteção da população e na redução dos impactos provocados por situações de emergência e desastres. Entre suas principais atribuições estão o monitoramento de riscos, a prevenção e preparação para eventos adversos, a emissão de alertas e orientações à população, a atuação em situações de emergência e o apoio às ações de resposta e recuperação. Em uma cidade como Saquarema, que possui extensa área territorial e diferentes características geográficas e climáticas, esse trabalho é essencial para aumentar a capacidade de prevenção, reduzir vulnerabilidades e preservar vidas, patrimônios e o meio ambiente.

Para acionar a Defesa Civil, os moradores devem entrar em contato com a corporação pelo telefone (22) 99211-5580. A ferramenta também recebe mensagens pelo WhatsApp.